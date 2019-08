Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil have selskaber til at arbejde hårdere for dansk arbejdskraft.

Erhvervslivet har længe påtalt, at der mangler arbejdskraft. Og at der er behov for langt mere udenlandsk arbejdskraft, hvis behovet skal opfyldes, og den økonomiske fremgang skal fortsætte.

Peter Hummelgaard (S), nytiltrådt beskæftigelsesminister, mener dog, at selskaberne og erhvervslivet skal bruge langt mere energi på at få danskere i arbejde.

- Jeg ser mere situationen som en kæmpe mulighed. Det er en gammel socialdemokratisk drøm at opnå fuld beskæftigelse. Med den situation, der er lige nu, er det en drøm, jeg gerne vil vække til live igen.

- Der er stadig alt for mange, der står uden for arbejdsfællesskabet. Hellere end at masseimportere arbejdskraft fra den tredje verden synes jeg, vi skal have et kæmpe fokus på at få de sidste med ind på arbejdsmarkedet, siger han.

Dansk Industri, DI, der repræsenterer en lang række medlemsvirksomheder, mener ikke, at der er arbejdsløse nok til at fylde behovet.

Ikke mindst fordi arbejdsløsheden er meget lav, og arbejdsmarkedet er generelt tæt på fuld beskæftigelse.

- Man kan aldrig få arbejdsløsheden ned på nul. Det kan være, at den kan falde lidt mere, men vi kommer ikke til at finde alle de mennesker, vi har brug for, fra arbejdsløshedskøen, siger vicedirektør i DI Kim Graugaard.

Ved udgangen af juni var der 104.000 ledige i Danmark på enten dagpenge eller kontanthjælp ifølge Danmarks Statistik, svarende til en ledighedsprocent på 3,8 procent.

Ud over erhvervslivet står den offentlige sektor over for at skulle hyre titusinder til velfærdssektoren de kommende år.

Men svaret ligger ikke i at åbne op for mærkbart mere udenlandsk arbejdskraft, siger Peter Hummelgaard.

- Der kan sagtens være specifikke behov i erhvervslivet, hvor det giver mening at hente folk fra udlandet.

- Men det er vigtigt for mig, at vi er millimeterpræcise om, hvor og hvem det er, siger ministeren og fortsætter:

- Og at erhvervslivet forklarer mig, hvad det er, der gør, at vi ikke - inden vi henter arbejdskraften i udlandet - kan få de mange, der står uden for arbejdsstyrken, ind i den.

/ritzau/