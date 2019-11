Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har en enorm opgave, som seniorer skal være del af løsningen på.

Regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har lovet at skaffe tusinder af nye hænder til velfærdsstaten.

Samtidig er beskæftigelsen lav, og økonomien skal hænge sammen. Seniorer, der bliver på arbejdsmarkedet, skal være en del af løsningen.

Det fortæller beskæftigelsesministeren forud for, at Seniortænketanken, der blev nedsat sidste år, torsdag kommer med sine bud på, hvordan man holder ældre på arbejdsmarkedet.

- Vi har en kæmpe udfordring i at sikre, at vi har den faglærte arbejdskraft, der er brug for.

- Og vi har rigtig mange, der kan og vil fortsætte med at arbejde, selv om de har rundet pensionsalderen. Men mange af dem gør det ikke. Så vi har en opgave i at gøre det muligt og attraktivt for dem, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge et skøn fra Beskæftigelsesministeriet vil det øge beskæftigelsen med 50.000 personer, hvis danskere mellem 55 og 64 år arbejdede i samme grad som i Sverige.

Her er beskæftigelsesprocenten - andelen af aldersgruppen i arbejde - på 77,9, mens den i Danmark er på 70,7. Ministeriet skønner, ud over flere aktive på arbejdsmarkedet, at statskassen vil nyde godt af over 13 milliarder kroner, hvis Danmark nåede det svenske niveau.

Peter Hummelgaard afventer tænketankens anbefalinger, men fortæller, at han ser både økonomiske og kulturelle barrierer, der sender seniorer ud af arbejdsmarkedet.

Og der er brug for dem. Ikke mindst i det offentlige, hvor regeringen ønsker tusinder flere ansat som blandt andet sygeplejersker, pædagoger, sosu'er og betjente.

- Regeringen ser et kæmpe potentiale i at gøre det lettere for dem, der har lyst til at blive på arbejdsmarkedet.

- Men det hænger sammen med andre ting. For hvis en sygeplejerske føler sig stresset og har et dårligt arbejdsmiljø, så er det mindre attraktivt at blive, siger Peter Hummelgaard.

Det kan dog blive svært at finde de helt rigtigt værktøjer, for der er en myriade af grunde til, at seniorer forlader arbejdsmarkedet. Det fortæller konsulent ved Ældre Sagen Anna Sophie Debel.

- Vores undersøgelser viser, at der er mange forskellige årsager til, at man stopper med at arbejde. Nogle vælger det selv, fordi de har lyst til det.

- Men andre gange kan det være en syg ægtefælle, at ens helbred er ramt eller afskedigelse. For sidstnævnte ved vi, at seniorer har sværere end andre ved at få nyt job, hvis de først er blevet arbejdsløse, siger Anna Sophie Debel.

Ældre Sagen mener, at der skal kigges på arbejdsmiljø, efteruddannelse og fleksible muligheder i arbejdslivet ude på de enkelte arbejdspladser.

Selv om Danmark har en lavere beskæftigelsesfrekvens end Sverige, er det gået fremad. For 60 til 64-årige er beskæftigelsesfrekvensen siden 2008 steget fra 45,3 til 62,8 procent blandt andet på grund af efterlønsreformen.

- Man kan se, at der er flere seniorer, der fortsætter med at arbejde længere. Blandt andet fordi flere kan og vil fortsætte med at arbejde, siger Anna Sophie Debel.

Regeringen og Peter Hummelgaard har samtidig fokus på at få ældre til at arbejde længere også et prestigeprojekt, der giver nedslidte ret til tidlig folkepension.

Ifølge beskæftigelsesministeren udelukker det ene ikke det andet.

- Det handler ikke om, at nogen skal piskes til at arbejde længere. Vi har nogen, der er slidt af deres arbejdsliv.

- Så er der nogen, der gerne vil blive på arbejdsmarkedet, fordi de har haft et andet arbejdsliv. Vi skal sørge for, at der er mulighed for begge dele, siger han.

/ritzau/