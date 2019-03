Minister oplever, at der er en bred politisk opbakning til smidigere regler for seniorførtidspensionen.

Forhandlingerne om bedre vilkår for nedslidte fortsætter, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) tror på, at der kan landes en aftale i starten af april.

- Det mener jeg, er muligt, siger Troels Lund Poulsen efter fredagens forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet.

- Først og fremmest bruger vi nogle møder på at blive klogere på, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor. Og så er det klart, at vi så senere hen skal diskutere politiske forslag.

Under fredagens forhandlinger har der været særligt fokus på seniorførtidspension, fortæller ministeren.

Han kan se for sig, at der bliver lavet smidigere og lempeligere regler for seniorførtidspensionen, som i dag kun bliver brugt i et begrænset omfang.

- Jeg skal nok komme med mine bud på en forbedret ordning, men det, jeg noterer mig, er, at der er en bred politisk opbakning til, at vi bliver nødt til at gøre seniorførtidsordningen bedre.

Ordningen stammer fra 2011, men regler for ordningen blev strammet i 2012 sammen med reglerne for førtidspension.

/ritzau/