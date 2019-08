Peter Hummelgaard regner med, at midlertidigt børnetilskud på 250-300 millioner kroner snart bliver til noget.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) regner med, at regeringen hurtigt kan lande en aftale med støttepartierne om et midlertidigt børnetilskud.

Det siger han efter onsdagens forhandlinger med De Radikale, SF og Enhedslisten om tilskuddet, der kommer til at udgøre 250-300 millioner kroner.

Det skal komme familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, til gode.

- Når vi nu er enige om, at vi skal bruge de her penge på at hjælpe familierne, så skal vi bare finde den bedste måde at bruge dem (pengene, red.) på.

- Og det tror jeg, at vi meget snart lander en aftale om, siger Peter Hummelgaard.

De fire partier blev i det såkaldte forståelsespapir efter regeringsforhandlingerne i juni enige om at sætte op mod 300 millioner kroner af årligt til at hjælpe familier i nød.

Tilskuddet skal være gældende, indtil S-regeringens ydelseskommission er kommet med sit bud på, hvordan ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes fremover.

Det skal ske senest næste sommer.

