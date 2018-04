Et dataetisk råd kan være en god idé til at drøfte de store udfordringer med databrug, siger Lund Poulsen (V)

København. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er positiv over for at drøfte oprettelse af et dataetisk råd, ligesom der allerede er et Etisk Råd på sundhedsområdet.

Forslaget kommer fra Alternativet, der peger på privatliv, databeskyttelse, kunstig intelligens og datalovgivning som vigtige områder, der bør diskuteres i et nyt dataetisk råd.

- Det er jeg åben over for at diskutere, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen har under Disruptionsrådet nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger om de dataetiske spørgsmål.

- Dem skal vi drøfte efter sommerferien, og så må vi overveje om etablering af et permanent dataetisk råd er en god idé. Det kan jeg udmærket forestille mig.

Han vil dog afvente arbejdsgruppens anbefalinger.

- Jeg vil ikke slå søm i i dag. Men dataetik er kommet for at blive. Skal vi bruge teknologien på en måde, der gør os rigere, så kommer vi også til at forholde os til mange dataetiske spørgsmål i fremtiden.

- Skal vi undgå at være på bagkant, er det vigtigt med en offentlig diskussion, om hvordan vi udnytter de mange muligheder, som teknologien giver os, siger ministeren.

Han har forståelse for befolkningens bekymringer i en tidsalder, hvor det bliver stadigt sværere at se, hvordan ens egne informationsstrømme flyder.

- Det er klart, at er vi ikke ekstra opmærksomme på beskyttelsen af folks data, så kommer det til at ramme et land som Danmark hårdt, da vi er så langt fremme i teknologisk udvikling og brugen af data - også i den offentlige sektor, siger han.

- Derfor er vi også nødt til - sammen i Europa - at forholde os til, hvordan vi regulerer de her techvirksomheder.

- Af den grund hilser jeg også den vigtige politiske diskussion velkommen, som Margrethe Vestager har startet gennem EU-Kommissionen, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/