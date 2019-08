Selvom man føler, at man godt kan komme sig ovenpå efter et par myggestik, så er det nok en god idé at finde sin myggespray frem.

I hvert fald hvis man har planlagt en tur til Filippinerne inden for den kommende tid.

I det asiatiske land har man besluttet at erklære denguefeber for en national epidemi, efter dødstallet nu er kommet op på 622, skriver CNN.

Sygdommen, som man får i kroppen gennem myg, er blevet fundet hos mere end 146.000 personer fra starten af året til den 20. juli, og der kan derfor være flere dødsfald på vej.

Det er en stigning på 98 procent i det befolkningsrige land med mere end 100.000 indbyggere.

Man udsendte en national advarsel for en måned siden omkring denguefeberen, men samtidig sagde man, at man mente at have fundet frem til hovedpulsen på spredningen.

Men en måned senere er der kommet 200 flere tilfælde, og nu er det en epidemi.

Myggene, der spreder denguefeberen, er et stort problem i mange verdensdele. Syd- og Mellemamerika kæmper også med problemet, og det samme er tilfældet i Afrika.

Hvis man bliver ramt af denguefeber vil man som regel mærke influenzalignende symptomer, men den kan udvikle sig til mere alvorlige tilstande, der i værste fald kan ende med døden.

Over de senere år er man kommet langt i testforsøgene til at finde en vaccine mod sygdommen, men der er endnu ikke en i brug i Danmark.

Det betyder, at det bedste, man kan gøre for at undgå at blive smittet, er at undgå myggestik.

Det lyder simpelt, men kan være besværligt. Så frem med myggespray, de langærmede trøjer og myggenet.