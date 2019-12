Bertel Haarder (V) tilbyder at trække sig som formand for Folketingets kulturudvalg efter kritik.

Det skriver han i et kortfattet debatindlæg i Politiken mandag, skriver avisen.

Mandag blev det offentliggjort, at Bertel Haarder skal være formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse. Han har siden fået kritik for den dobbeltrolle, han således ville få.

