»Upassende.«

Sådan lyder kommentaren med ét ord fra Venstres nestor, Bertel Haarder, med henvisning til at udlændingeminister Inger Støjberg har luftet formandsdrømme op til landsmødet.

Søndag er dagen derpå efter en noget kikset førstedag på Venstres sidste ordinære landsmøde inden næste valg.

Opmærksomheden blev fjernet fra Lars Løkkes landsmødetale af flere interviews med Inger Støjberg. Her sagde hun, at hun ikke ville afvise at stille op som formand på et tidspunkt.

Den udtalelse fylder medierne søndag, hvor den skrives ind i en kommende formandskamp, der kan komme, før man aner det, enten hvis blå blok taber næste valg, eller hvis Løkke vinder og går af som formand inde i perioden.

Inger Støjberg selv er meget mere lavmælt søndag, end hun var lørdag.

»Er det ikke sådan noget medieskabt noget?« siger hun, da B.T. spørger hende, hvordan hun vurderer reaktionen på hendes udmelding.

Venstres Landsmøde 2018 i Herning Kongrescenter. Den 72-årige Venstre-veteran Bertel Haarder genopstiller ved næste folketingsvalg.

B.T. har talt med en række kilder på Venstres landsmøde, og mange er enige med Bertel Haarder i, at Inger Støjbergs udmelding skabte en helt unødvendig diskussion om Venstres fremtid med en særlig dårlig timing lige op til landsmødet.

Kilder tæt på Støjberg vurderer, at hun selv har undervurderet effekten af sin udmelding. Hun havde ikke selv forventet, at udmeldingen i den grad ville stjæle overskrifterne fra landsmødet.

Nogle kilder peger også på, at Inger Støjberg taber til Kristian Jensen i de meningsmålinger, der bliver foretaget i øjeblikket, og i nogle endda taber til miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, som slet ikke deltager i den kamp.

»Hun ligger for lavt i de målinger. Hun vil ikke gå ind i den kamp,« lyder det fra et medlem af folketingsgruppen, som ønsker at være anonym.

Kristian Thulesen Dahl (DF), Karen Ellemann (V) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København torsdag den 4. oktober 2018.

Gruppeformand Karen Ellemann siger:

»Op til landsmødet har jeg været optaget af substansen. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er i landsmødets ånd, at man bruger tiden på at tale om potentielle formandsdrømme. Vi er meget tilfredse med vores formand, Lars Løkke, og næstformand Kristian Jensen. Vi havde gerne set, at avisernes omtaler havde handlet om substansen, og det er ikke det, der er sket.«

Politisk ordfører Britt Bager siger:

»Jeg synes, det er uaktuelt. Jeg arbejder hver eneste dag på, at Lars Løkke skal fortsætte som statsminister. Kristian Jensen er næstformand, og de der spekulationer om fiktive situationer, dem deltager jeg ikke i.«