Han blev minister første gang i 1982, for næsten 39 år siden. Dengang var han undervisningsminister – en post han beholdt de næste ti år. Siden blev han forskningsminister, integrationsminister, europaminister, minister for nordisk samarbejde, kultur- og kirkeminister, sundhedsminister og udviklingsminister.

Efter næste valg er det så slut, skriver Altinget.

Den 76-årige Venstremand Bertel Haarder har for længe siden meddelt sin kreds i Greve, at han ikke genopstiller, og over for Altinget gør han det nu officielt:

»Jeg synes ærlig talt, at jeg har aftjent min værnepligt. Men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget,« siger Bertil Haarder til Altinget og tilføjer:

»Dertil kommer, at jeg er præsident for Nordisk Råd, formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse, og medlem af Det Nordiske Grænsehindringsråd. Så der vil være nok at rive i.«

Bertel Haarder er det længst siddende folketingsmedlem nærmest blevet en institution i dansk

Et forlag har netop henvendt sig for at skrive en bog om Bertel Haarder, og han vil fortsat blande sig i den offentlige debat med kronikker og indlæg:

»Det kan jeg slet ikke lade være med. Her er jeg i samme kategori som Søren Pind (V) og Uffe Ellemann (V), jeg kan ikke lade være. Jeg genopstiller ikke, men jeg har ingen planer om at geare ned,« siger han til Altinget.