Venstre-veteranen Bertel Haarders traditionsrige julesang plejer at få smilene frem på Christiansborg.

Men i år har et af versene fået sindene i kog.

Det skriver Berlingske, DR og TV 2. I det ottende vers refererer Haarder til sagen, hvor en mand blev idømt et års fængsel for en voldtægt. Den blev begået i den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng.

Den dømte, som er tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København, fik også straf for at have blufærdighedskrænket Ninna Hedeager Olsen, som befandt sig i sengen, da voldtægten fandt sted.

Flere politikere mener, at Bertel Haarder i julesangen gør grin med voldtægt - en kritik hovedpersonen selv undrer sig lidt over.

Men først skal du læse det vers i Haarders julesang, som har medført virakken:

Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen:

Én var ej nok, han vill’ ha’ to med i borgmestersengen!

Han møved’ med dem begge, og han pilled’ lidt for meget!

Han tro’de, at i Enhedslisten var der fælleseje!

M E N hvorfor skal de vær’ så striks’

Og hindre Enhedsliste-sex,

Lad ham dog få en dejlig heks

Med hjem til jul!

Berlingske er i besiddelse af en korrespondance på Folketingets interne mail, hvor blandt andre Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kritiserer Haarders ordvalg i verset.

'Vi taler om et menneske, som har været udsat for noget af det mest forfærdelige, man kan forestille sig. Du skal være velkommen til altid at drille Enhedslisten, men at latterliggøre voldtægt er simpelthen det laveste, jeg har set meget længe herinde. Og det siger ikke så lidt. Det er rystende og uværdigt, at det kan komme fra et folketingsmedlem og tilmed det længst siddende,' skriver Pernille Skipper ifølge Berlingske i en mail.

I en mailudveksling med Folketingets medlemmer og ansatte beklager Bertel Haarder ifølge DR.

Men han undrer sig også lidt over kritikken.

»Hvis jeg havde vidst, at sidste vers ville blive opfattet, som nogle har gjort det, så ville jeg ikke have skrevet det. Det var ikke min hensigt at støde nogen, – og jeg er ked af, at nogle er blevet såret,« siger det mangeårige folketingsmedlem fra Venstre til DR.

Han mener, det er for sent at slette det omdiskuterede vers, idet sangen er blevet delt via Folketingets interne system.