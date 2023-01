Lyt til artiklen

Det har ikke været let for den nye regering at udføre planen om at skrotte store bededag for at finansiere forsvarsudgifter.

405.500 danskere har allerede skrevet under på, at de vil bevare helligdagen – og oppositionens ni partier har kæmpet for at stoppe planen.

Det store danske debat er nu nået hele vejen til Norge – og det har fået den norske regering til at berolige sin egen befolkning, hvad angår deres fridage. Det skriver norske Dagbladet.

»Det har ikke været drøftet at fjerne helligdage og fridage i Norge,« siger statssekretær i Arbejds- og Inklusionsministeriet Maria Walberg til mediet.

Og mens den norske regering beroliger befolkningen om, at de ikke får fjernet en fridag, er det samme altså ikke tilfældet i Danmark.

Det er på trods af et alternativ til finansiering af forsvarsudgifter fra oppositionen – og opråb fra både danskere, fagbevægelsen og biskopper.

Helligdagen skal afskaffes for at finansiere forsvarsudgifter i en tid, hvor Europa er i krig, lyder det.