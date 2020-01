Rekordlang ventetid. Rabat til gerningsmænd. Politiet lader indbrudstyve have frit spil.

En række ofre for kriminalitet har fortalt B.T., hvordan de på forskellige måder føler sig svigtet af det hårdt pressede politi.

Nu løfter justitsminister Nick Hækkerup (S) lidt af sløret for den kommende aftale om ressourcer til politi og anklagemyndigheder de næste fire år.

Politikernes allerførste møde om den ny aftale blev nemlig holdt i fredags.

Og Nick Hækkerup lægger ikke skjul på, at ofrenes historier har ramt både ham og alle de andre politikere, der deltog i det første møde.

»Det har gjort indtryk på alle partier, der var tilstede. Det er der slet ingen tvivl om, og det har i hvert fald også gjort indtryk på mig,« siger ministeren til B.T.

De fleste borgere savner nu et svar fra Nick Hækkerup på et enkelt spørgsmål.

Hvad har ministeren tænkt sig at få gennemført i den nye aftale, så nye ofre for kriminalitet ikke længere føler sig svigtet?

Et punkt har ministeren sammen med de andre politikere et klart mål om at få ændret: Ofrenes rekordlange ventetid fra anmeldelse til dom skal gøres kortere.

»Der var bred vilje fra alle partier til, at det her er et problem, der skal håndteres. Men hvordan det skal håndteres, det er noget af det, vi skal have gravet os ned i og forhandle os til rette om,« siger Nick Hækkerup.

Modsat ofrene er der eksempler på, at gerningsmænd har haft fordel af ventetiden.

Efter et overfald fik 19-årige Silas Lund hjernerystelse, brækkede sin næse og fik flere tandskader.

Men da ventetiden tog 532 dage, endte den dømte voldsmand med slet ikke at skulle i fængsel.

Nick Hækkerup reagerede på at få undersøgt, hvor tit dømte slipper med billigere straf grundet ventetiden.

Ministeren er nemlig blevet advaret om, at dømte kan få rabat ved lang sagsbehandlingstid.

Ministeren vil da også bruge resultatet af den undersøgelse i forhandlingerne om ny politiaftale. Og da der ikke endnu er afleveret noget svar, er det med til, at forhandlingerne forventes at tage flere måneder.

»Jeg tænker, at det materiale også skal bruges i forhandlingerne. Så kan de andre partier se, hvad det er for et grundlag, vi har, og hvad det giver anledning til,« siger Nick Hækkerup.

Hvad synes du, er vigtigste ændringer, efter den nye aftale om dansk politi de næste fire år?

Ud over at få svar på, hvor tit gerningsmanden får rabat, er det også ministerens plan at tage ud til forskellige politistationer, hvor han kan høre, hvad betjentene har at sige.

»Der er simpelthen besøg rundt omkring hos Rigspolitiet og andre steder,« siger han.

Men du skal ikke selv til at være betjent med knippel og den slags?

»Nej. Jeg og de andre retsordførere gør et stort arbejde for at samle viden ved at tage rundt på besøg og tegne vores eget billede af, hvordan det ser ud,« siger ministeren.

Men én ting er, hvad betjentene mener. Vigtigt er det også at høre, hvad ofrene har oplevet.

Eksempelvis fortalte B.T. torsdag, hvordan politiet grundet manglende ressourcer slet ikke reagerede på anmeldelse om indbrud, selv om naboen havde hørt det ske.

Ja, vagthavende hos 112 fortalte endda, at der ville komme patrulje. Men det skete bare ikke, så tyvene har frit spil.

Nick Hækkerup, er der nogle af ofrenes historier, der betyder særligt meget at læse?

»Det er et godt spørgsmål. Men lige præcis den type spørgsmål, der lige berører kanten af de egentlige forhandlinger, er det min egentlige erfaring, at det er meget, meget godt at tage ved forhandlingsbordet og ikke at tage i pressen,« lyder det fra ministeren.