Selvom det er valgdag, er det ikke det eneste, der har fyldt for familien Løkke.

For under en sejltur i København kom Lars Løkkes datter – og Bergur Løkkes søster – Lisa til skade, så hun måtte en tur på Rigshospitalet.

»Det sidste, jeg har hørt, er, at hun slap med skrækken og skrammerne,« siger Bergur Løkke Rasmussen til Moderaternes valgfest.

Han ved endnu ikke, om hun kommer til at deltage i Moderaternes valgfest, men tror det ikke, da det var en »slem overraskelse«.

Her ses Lars Løkke Rasmussen med datteren Lisa i 2022. Foto: Thomas Lekfeldt

B.T. talte tidligere på dagen med Lars Løkke om, hvad det var, der gik galt.

»Det, der desværre skete, var, at min datter hun kom i klemme mellem broen og båden med sit hoved. Så det var ikke særligt rart,« forklarede han og fortsatte:

»Hun har nogle ret store hævelser i hovedet, men altså jeg tror og håber, at alt er gået godt. Men vi fik selvfølgelig et chok.«

Det var forhøjet vandstand, der gjorde, at båden kom til 'at hænge' under en af broerne. I processen kom Lars Løkke også til skade med sin hånd, men det var dog ifølge ham selv ikke noget alvorligt.

»Jeg har bare lige fået lidt rifter, og er blevet lidt hævet. Det er jo ikke noget stort problem. I det hele taget er der ikke noget stort problem.«