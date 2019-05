Med 11.725 personlige stemmer til Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur, står det klart, at han ikke får en plads i Europa-Parlamentet i denne omgang.

Det slår dog ikke den 29-årige handelshøjskolestuderende ud.

»Det har været et kæmpe privilegium at få lov til at være kandidat. Det har været et stærkt kandidathold, og det har været en fornøjelse. Også selv om jeg ikke er blevet valgt,« siger han.

Bergur Løkke Rasmussen har siden 2017 været medlem af regionsrådet i Hovedstaden.

Her står han dog til at blive arbejdsløs, hvis Venstre genvinder regeringsmagten og får gennemført sit udspil til en sundhedsreform, som blandt andet indebærer at nedlægge regionerne.

Adspurgt om vi kommer til at se ham på en stemmeseddel igen, svarer han erfarent:

»Jeg vil i hvert fald ikke afvise, at det godt kan ske igen,« siger Løkke junior.

Efternavnet har ikke været nogen hæmsko, fortæller han.

»Det har gjort det lidt lettere at komme i snak med folk, fordi det har brudt isen,« siger han, der heller ikke klager over medieopmærksomheden om hans kandidatur.

»Jeg er jo min fars søn, men folk har været oprigtigt nysgerrige efter at høre mine holdninger,« siger han.

Og det er jo egentlig heller ikke så usædvanligt, at børn følger i forældrenes fodspor.

»Jeg har ikke hørt nogen, der havde noget imod, at Kasper Schmeichel også er blevet målmand ligesom sin far,« siger Bergur Løkke Rasmussen, der nu vil koncentrere sig om studierne på Copenhagen Business School.