Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bergur Løkke Rasmussen følger i sine fars fodspor ud af Venstre.

Den danske europaparlamentariker og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden skifter til Moderaterne.

Det skriver han på Facebook.

'På trods af 15 gode år i Venstre er jeg alligevel kommet frem til, at jeg har en større fællesmængde med et andet parti, Moderaterne, skriver han.



I sit indlæg smækker Bergur Løkke Rasmussen ikke med døren til Venstre, som han ønsker det bedste for i fremtiden.



»Dette er ikke et fravalg af Venstre, men et tilvalg af Moderaterne,« skriver han.



»Jeg har ikke fundamentalt ændret mig, men igennem mit nye virke taget et seriøst blik på mine grundværdier og har konstateret, at jeg passer bedre hos Moderaterne.«



Bergur Løkke Rasmussens skiftet til Moderaterne kommer ikke som den store overraskelse, oplyser Torsten Schack Pedersen, der er fungerende politisk ordfører i Venstre. Foto: Niels Christian Vilmann/scanpix/arkiv Vis mere Bergur Løkke Rasmussens skiftet til Moderaterne kommer ikke som den store overraskelse, oplyser Torsten Schack Pedersen, der er fungerende politisk ordfører i Venstre. Foto: Niels Christian Vilmann/scanpix/arkiv



Torsten Schack Pedersen, fungerende politisk ordfører i Venstre, siger om skiftet:

»Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, selvom han for nylig sagde, han ville blive i Venstre, men sådan er politik, og nu handler det for om at se fremad, og vi har med tre parlamentsmedlemmer stadig en stærk gruppe, der vil kæmpe for Danmarks interesser i Europaparlamentet.«



Med Bergur Løkke Rasmussens skifte bliver Moderaterne for første gang repræsenteret i Europaparlamentet og i Region Hovedstaden.



Han blev første gang valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden ved valget i 2013. I 2021 blev han genvalgt til regionsrådet.



Han stillede op til Europaparlamentent i 2019, men måtte i første omgang nøjes med en plads som førstesuppleant.



Da Søren Gade blev valgt til Folketinget ved valget i efteråret 2022, overtog Bergur Løkke Rasmussen så hans plads il Europaparlamentet.



Moderaterne blev officielt stiftet den 5. juni 2022 på foranledning af den tidligere Venstremand og statsminister Lars Løkke Rasmussen.