Søndag aften mødtes Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) i en tv-duel på TV2. Her åbnede statsministeren op om, at 24-års-reglen har påvirket hans egen familie.

Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, som selv stiller op til Europaparlamentet for Venstre, har en amerikansk kæreste.

Hun bor i øjeblikket i Danmark, men inden længe bliver hun nødt til at tage tilbage til USA, selvom hun ikke har lyst. Og det er på grund af den såkaldte 24-års-regel.

På Twitter udfoldede der sig efterfølgende en debat mellem Bergur Løkke Rasmussen og Mattias Tesfaye (S) om den omtalte 24-års-regel.

'Det SKAL være lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark. Tak til statsministeren/formanden/svigerfaren,' skriver Bergur Løkke Rasmussen i et tweet.

Til det svarer Mattias Tesfaye:

'Men Bergur Løkke – blander din far ikke reglerne sammen? Han vil sænke beløbsgrænsen for at omgå 24-års-reglen. Det er da en højst mærkværdig argumentation. Hvad så, hvis din kone mister arbejdet. Skal hun så ud?'

Bergur Løkke Rasmussen svarer tilbage:

'Det er da allerede sådan i dag, at hvis man opnår ophold på baggrund af beløbsgrænsen, så er det lige meget, om man er 24 år gammel. Jeg siger blot, at beløbsgrænsen er alt for høj i dag. Der skal være plads til helt almindelig udenlandsk arbejdskraft.'

'Uenigheden omkring beløbsgrænsen er velkendt. Men det har bare ikke noget at gøre med 24-års-reglen og dermed sammenføring af ægtefæller, som spørgsmålet gik på, og som jeg forstår, du også er påvirket af,' svarer folketingsmedlemmet for Soicaldemokraterne Mattias Tesfaye, hvortil Bergur Løkke svarer:

'Jeg synes ikke, at 24-års-reglen skal ændres. Men det skal gøres lettere for alle, der kan og vil Danmark, at komme hertil. Det er dét, der skal være omdrejningspunktet. Beløbsordningen er for højt sat.'

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra Bergur Løkke Rasmussen. Dog ønsker han ikke at udtale sig.

'Det, synes jeg, er helt skævt'

En del af tv-duellen var, at folk fra publikum kunne stille Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen spørgsmål.

Under debatten fortalte 25-årige Martin fra Odense, at han ikke kan bo sammen med sin 22-årige hustru i Danmark. Også selvom hun læser dansk på et universitet i USA.

Til det svarede statsministeren: »Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig.«

»Med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt, der er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, og som skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det, synes jeg, er helt skævt.«

Da tv-duellen var slut, uddybede Lars Løkke Rasmussen sin egen familiesituation.

»Jeg står fuldstændig på mål for, at vi fører en stram udlændingepolitik. Fuldstændig på mål for 24-års-reglen. Fuldstændig på mål for det hele, men jeg kan ikke forstå, at Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti har blokeret os i hele den her valgperiode med noget, hele det danske erhvervsliv skriger på, nemlig, at vi gerne vil have dygtig udenlandsk arbejdskraft.«

»Det er da underligt, at vi lever i et land, hvor der ikke er plads til hende (Løkkes svigerdatter, red.).«

24-års-reglen går kort fortalt ud på at forhindre familiesammenføring, hvis en af parterne i et ægteskab er under 24 år. Reglen er især lavet for at undgå, at nogle indgår et ægteskab kun for at få dansk statsborgerskab, samt for at undgå tvangsægteskaber. Læs mere om reglen her: