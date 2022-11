Lyt til artiklen

Bergur Løkke Rasmussen har flere ting at smile over i disse dage.

Han er blevet medlem af Europa-Parlamentet, men samtidig fortsætter han med at hæve løn som medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Spørgsmålet er, om han kan varetage begge job. For B.T. har gennemgået hans mødedeltagelse i år, og her er Bergur Løkke Rasmussen blevet væk fra tre ud af ni møder i regionsrådet.

Med et kommende job vekslende mellem Danmark, Bruxelles og Strasbourg har B.T. spurgt ham, om fraværet kommer til at stige yderligere til regionsrådsmøderne.

»Det er svært at spå om præcis, hvordan virkeligheden udspiller sig – også i forhold til sygdom. Vi har heldigvis – ikke at det skal undskylde, man ikke selv dukker op – en rigtig god tradition for at indsætte vores dygtige suppleanter til at sætte sig i stolen, når vi desværre ikke kan dukke op,« siger Bergur Løkke Rasmussen.

Indtil hans nye rolle som EU-parlamentsmedlem blev definitivt afgjort fredag, har han haft flere udvalgsposter i regionsrådet.

Men dem er han nu trådt ud af, oplyser Region Hovedstaden.

Det vil sige, at Bergur Løkke Rasmussens plads i regionsrådet nu udelukkende går ud på at deltage i ti årlige regionsrådsmøder.

»Mine dygtige kollegaer i gruppen overtager udvalgsposterne, så jeg kan fokusere på at være til møderne, hvor beslutningerne træffes,« siger han.

Og lønnen for at være regionrådsmedlem og deltage i de i alt ti møder lyder på hele 121.190 kroner årligt, oplyser Region Hovedstaden.

Regionen forklarer, at der ikke er nogen regler for fravær som regionsrådsmedlem, men at medlemmers fravær kan få betydning for deres løn.

Bergur Løkke Rasmussen kalder selv regionsarbejdet for en sidebeskæftigelse.

»Der kommer til at være nogle møder i parlamentet, som jeg skal være til, men det er ikke anderledes end før – og regionstjansen er jo en sidebeskæftigelse, mens man har et andet arbejde, men derfor er det en meget høj prioritet at deltage så meget som muligt,« siger han.

Bergur Løkke Rasmussen topper fraværslisten fra Region Hovedstadens regionrådsmøder i år sammen med Martin Geertsen (V), Peter Westermann (SF) og Grethe Olivia Nielsson (EL).

Flere medlemmer har nul procents fravær, mens de fleste har misset et til to møder.

Bergur Løkke Rasmussen har siddet i regionsrådet siden 2021, hvor han blev valgt ind med et stemmetal på 5.005 personlige stemmer.