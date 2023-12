Danske Beredskaber forudser problemer med at stille det nødvendige mandskab, når EU-direktiv omsættes til lov.

Et lovforslag om nye arbejdstidsregler, som er resultat af et EU-direktiv, vækker bekymring hos Danske Beredskaber, som er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder i landet.

Foreningen frygter, at forslaget kan smadre modellen med deltidsbrandmænd, som anvendes de fleste steder i landet ud over de store byer.

I den nye lov er der lagt op til, at den tid, hvor deltidsbrandmænd er til rådighed og risikerer at kunne blive kaldt på arbejde, fremover skal tælles med i forhold til den øvrige grænse på 48 ugentlige arbejdstimer, som også i dag er maksimum.

Det betyder, at de nuværende 4000 deltidsbrandmænd i udgangspunktet ikke længere kan stå til rådighed alle ugens syv dage. Dermed bliver det svært at få vagtplanerne til at gå op.

- Det vil betyde, at man skal ud at finde tre gange så mange deltidsbrandmænd, som vi har brug for i dag, og vi mangler i forvejen 400 på landsplan. Så det virker lidt håbløst, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber og direktør i Trekantens Brandvæsen.

Beredskaberne behøver imidlertid ikke bekymre sig, lyder svaret fra Beskæftigelsesministeriet.

Her har man nemlig sørget for at udforme lovforslaget, så vigtige institutioner som brandvæsen og sygehuse kan fungere.

- Lovforslaget giver mulighed for, at det på relevante områder vil være muligt, at det i kollektive overenskomster aftales, at den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver kan aftale, at lønmodtageren inklusiv rådighedsvagter arbejder ud over 48 timer i gennemsnit om ugen, hedder det i et svar fra ministeriet.

Det beroliger dog ikke Jarl Vagn Hansen.

- Det er jo ikke sikkert, at vi kan nå til enighed om en overenskomst, og den enkelte medarbejder vil under alle omstændigheder få mulighed for at sige nej til at frafalde de generelle regler.

- Jeg synes i stedet, at man skal fortolke EU-direktivet på den måde, at beredskabet ikke er omfattet af reglerne. Og så må man tage en sag i EU-retten på det, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Lovforslaget har været i førstebehandling i Folketinget. Det afventer videre politisk drøftelse, inden det skal andenbehandles efter nytår.

Loven skal efter planen træde i kraft 1. juli næste år.

