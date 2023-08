Finansordfører for Socialdemokratiet og tidligere minister Benny Engelbrecht (S) har liket 61 opslag på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

Alligevel uploadede han fredag en video, hvor han påstår, han har været 'helt væk' fra sociale medier.

I den næsten fem minutter lange video, som Engelbrecht uploadede til flere sociale medier, siger han, at han i sin ferie har været 'helt væk' fra netop sociale medier, og det har 'været rigtigt godt'.

Engelbrecht fortæller blandt andet om, hvordan han ikke troede, at han kunne 'være helt væk fra de her platforme', og han taler om, hvordan mange mennesker er gået ned med stress og depression. Derfor siger han, at han 'har reflekteret over vigtigheden af at komme væk fra skærmene'.

I dag fylder jeg 53 år og jeg vil gerne benytte lejligheden til at fortælle hvorfor jeg de seneste uger ikke har været aktiv på Facebook, Twitter og Instagram. Jeg har holdt sommerferie og har lagt de sociale medier til side imens. Det har været rigtig godt! pic.twitter.com/lhpdnKLVDu — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) August 4, 2023

For eksempel forklarer Engelbrecht – mens han fremviser et billede af sin mormor – at 'nutidens unge, nutidens børn skal lære at færdes i det her med de sociale medier', og derfor skal vi voksne 'vende os mod os selv og sørge for, at vi selv går foran med det gode eksempel'.

Problemet er så bare, at Benny Engelbrecht slet ikke har været væk fra sociale medier. I hvert fald ikke X, det tidligere Twitter.

Her har Benny Engelbrecht nemlig liket hele 61 opslag over de sidste tre uger, hvor han har holdt ferie.

Det viser en gennemgang af Engelbrechts oversigt over såkaldte likes, som man åbent kan gennemgå på X.

De mange likes er faldet løbende over hele perioden og er blevet givet til flere forskellige ting, såsom opslag om jobskifte, familieforøgelser og politiske opslag. Langt de fleste likes er givet i forbindelse med Jonas Vingegaards sejr i Tour de France.

Benny Engelbrecht ønsker ikke at give interview over telefonen, men har skrevet en længere sms til B.T. for at uddybe sin video, som i skrivende stund er set over 280.000 gange på X.

»Jeg har ikke lavet opslag på sociale medier i min ferie netop for at koble af, og når man tænker på den spand lort, jeg er blevet mødt med på baggrund af et enkelt opslag, så er det jo ret beset forklaring nok på, hvorfor det at være passiv betragter og (det at) aktivt bidrage med indhold på sociale medier ikke kan sammenlignes, som nogle gør,« skriver Engelbrecht og fortsætter:

»Jeg undrer mig i øvrigt over, at det er relevant at kritisere form i stedet for indhold. Hvis nogen er uenige i de budskaber, jeg kommer med i videoen, lytter jeg naturligvis gerne til det. Men dette her er jo bare et eksempel på, hvad især Twitter (X. red) desværre er fyldt med, nemlig det man på engelsk kalder »whataboutism«,« skriver han.

Engelbrecht har også på det sociale medie X bekræftet, at han har været på sociale medier, selvom han sagde i sin video, at han havde 'været helt væk' fra de platforme.

»De få gange, jeg over sommeren har tjekket, om 'verden står endnu', eller krigen i Ukraine har udviklet sig, kan ikke sammenlignes med, hvordan jeg bruger sociale medier til hverdag,« skriver Engelbrecht på X.