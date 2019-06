Jeppe Kofod havde kun været udenrigsminister i få timer, da de første kritiske røster meldte sig.

Kritikken af hans udnævnelse til en af de mest betydningsfulde poster i regeringen kommer på baggrund af en 11 år gammel sag.

I 2008 valgte 34-årige Jeppe Kofod at trække sig fra alle politiske poster, efter han havde haft et 'moralsk upassende forhold' til en 15-årig pige i forbindelse med et arrangement i DSU, Socialdemokratiets ungdomsparti.

I en række år efterfølgende var Jeppe Kofod stadig medlem af Folketinget, men karrieren var sat på stand by.

I 2014 blev han valgt til Europaparlamentet. Og tidligere i år havde han egentlig opnået genvalg, men så ringede Mette Frederiksen onsdag aften.

Men allerede få timer efter udnævnelsen meldte de første kritikere sig. Blandt dem er Dansk Kvindesamfund og forkvinde Ulla Müller.

Til P1 Morgen fredag fortalte hun om sine bekymringer.

»Det, vi er bekymrede for, er de signalværdier, der kan blive modtaget ude i verden omkring hans udnævnelse,« lød det fra Ulla Müller, som uddybede:

»Det kan være vanskeligt, hvis man står i et land, hvor det er meget normalt, at der er seksuel udnyttelse og sexchikane af meget unge piger, og man står som dansk repræsentant og siger: 'Det er uacceptabelt, vi vil gerne se nogle politikker til at beskytte piger på det her område'. Så kan man godt møde et spørgsmål: 'Hvorfor det? I har jo selv en udenrigsminister, der selv har trådt ved siden af'.«

Over for B.T. uddyber Ulla Müller:

»Danmark er frontløbere ude i verden, når det gælder forebyggelse af kønsbaseret vold og beskyttelse af unge kvinder mod misbrug - og når jeg siger unge, så er det under 18 år internationalt.«

»Vi er fortalere for, at folk i senior-roller ikke starter seksuelle interaktioner med unge kvinder. Men når Jeppe Kofod er udenrigsminister, kan vi være bekymrede for, hvad vi skal svare, når spørgsmålene om hans fortid kommer.«

Mener I hos Dansk Kvindesamfund, at udnævnelsen af Jeppe Kofod som udenrigsminister er en fejl?

»Det har vi ingen holdning til. Det er konsekvenserne, udnævnelsen kan få, vi er bekymrede for.«

Ulla Müller fortæller, at kritikken som sådan ikke er rettet mod Jeppe Kofod som person. Hun efterlyser i stedet, at man fra Mette Frederiksens side har tænkt de forskellige scenarier igennem, når Jeppe Kofod og andre danske organisationer er ude i verden og kæmpe for unge kvinders rettigheder.

»Vi ønsker ikke at slå Jeppe Kofod i hovedet. Han er ikke nogen dårlig politiker eller kandidat til udenrigsministerposten. Men hvad skal vi svare, når vi står i udlandet og de siger: 'Hvad med jeres egen minister?' Det bliver man nødt til at tænke igennem, når det er så vigtig en post,« siger Ulla Müller.

Hun mener, Mette Frederiksen og Jeppe Kofod bør komme med en udmelding i sagen. Og det kan sagtens bruges konstruktivt.

»Jeppe Kofod kan gå ud og sige: 'Jeg lavede en fejl, og netop min historie viser, at det her emne er vigtigt at sætte fokus på'. Så ville det kunne bruges aktivt, når han og andre repræsentanter for Danmark er ude i verden.«

B.T. har kontaktet såvel Statsministeriet og Udenrigsministeriet for at få en kommentar til kritikken fra både Mette Frederiksen og Jeppe Kofod.

Hos Udenrigsministeriet oplyser man, at Jeppe Kofod ikke har en kommentar til sagen. Statsministeriet er endnu ikke vendt tilbage.