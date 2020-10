En større andel af de personer, der bliver testet for coronavirus, er smittede. Det bekymrer statsminister.

Tirsdagens coronatal vil vise, at en større andel af de personer, der testes for coronavirus, er smittede.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S).

- Tallene vil vise et stigende antal smittede og med den alvor i sig, at der testes færre. Derfor er den relative andel, der testes positive, stigende.

- Det er bekymrende, og det er vores vurdering, at vi går ind i en mere alvorlig fase, siger Mette Frederiksen.

Dermed ser den seneste tids udvikling ud til at fortsætte. Den seneste uge har tendensen været, at andelen af personer, der testes positive, er stigende.

Tirsdagens smittetal bliver offentliggjort klokken 14 af Statens Serum Institut.

Mandag var der 452 nye tilfælde med coronavirus ud af 29.654 prøver. Dermed var 1,5 procent af prøverne positive.

Gennem september og starten af oktober har tallet været under eller omkring 1 procent.

Antallet af test er også gået ned i samme periode fra omkring 50.000 daglige test til 30.000-35.000 den seneste uge.

Når man ser på antallet af positive tilfælde, er Danmark langtfra de lande i Europa, som har flest smittetilfælde.

Det viser en opgørelse fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

På en liste over 31 lande i Europa har 22 lande højere smitte end Danmark de seneste to uger, når man tager højde for antallet af indbyggere.

Lande som Spanien, Frankrig, Storbritannien, Holland og Belgien har haft mellem tre og syv gange så mange smittetilfælde.

Tallene kan være svære at sammenligne en til en på tværs af landegrænser, fordi der er stor forskel på, hvor meget de enkelte lande tester.

/ritzau/