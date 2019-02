Det bekymrer Folketingets længst siddende politikere, at de folkevalgte må finde sig i stadig flere og grovere tilfælde af alt fra tilsvininger til trusler.

Sådan lyder det fra tre af de fire mest erfarne toppolitikere i Danmark, Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF) og Holger K. Nielsen (SF), der tilsammen har været over 100 år på Christiansborg.

»Jeg tror, det ændrer sig fra tid til tid. Nu er det det hadske, der har taget over,« siger Bertel Haarder.

Meldingen kommer efter, at Mattias Tesfaye (S) i metroen er blevet spyttet i ansigtet, Zenia Stampe har modtaget en dødstrussel, mens justitsminister Søren Pape (K) og integrationsminister Inger Støjberg (V) har fået politibeskyttelse ved deres hjem.

Bevæbnet politi er til stede ved justitsminister Søren Pape Poulsens hjem i Viborg. Billedet er taget søndag den 24. februar 2019. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Bevæbnet politi er til stede ved justitsminister Søren Pape Poulsens hjem i Viborg. Billedet er taget søndag den 24. februar 2019. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Alle fire nyheder har nået offentligheden inden for to døgn.

Særligt opsigtsvækkende er PET's melding om styrket sikkerhed ved de to ministres bopæle, mener Holger K. Nielsen.

»Det er ret nyt, at danske politikere skal have politibeskyttelse, og det er et udtryk for, at det er blevet farligere for nogle politikere,« siger han.

Folketingets formand og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, har selv haft politibeskyttelse siden 2003.

Zenia Stampe om hvordan man dialogen bør være på sociale medier Vis mere

Hun fortæller, at hun har iagttaget en negativ udvikling i danskeres opførsel, som ser ud til at fortsætte.

»Det er desværre noget, som jeg tror bliver værre, og det er helt uantageligt. Det har været sådan i andre lande og er nu kommet til Danmark, og det beklager jeg virkelig,« siger hun og fortsætter:

»Vi har en tradition for, at folk skal kunne komme tæt på politikerne, for vi er ganske almindelig borgere, som også handler i brugsen, men det er ikke længere tilfældet, når man har to PET-vagter med sig.«

Ifølge politikerne skal forandringen i, hvad danskere tillader sig at udsætte politikerne for, spores til klimaet på sociale medier.

Zenia Stampe (R) har modtaget en dødstrussel. Arkivfoto Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Zenia Stampe (R) har modtaget en dødstrussel. Arkivfoto Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Jeg synes, der er grund til bekymring, for det er blevet værre. Helt klart. Det skal også ses i sammenhæng med den hadske tone, der er på sociale medier. Ordene skaber, hvad de nævner. Det er ikke ligegyldigt, om tonen er hadsk eller ej. Vi skal tage det alvorligt og passe på hinanden og sige fra på tværs af partiskel over for det hadske,« siger Bertel Haarder og fortsætter:

»Tidligere har der været en demonstrationskultur, der havde som formål at komme i avisen. Men de unge læser ikke aviser, men er meget aktive på sociale medier. I værste fald stimulerer den hadske tone på de sociale medier en voldelig adfærd. Det er risikoen.«

Holger K. Nielsen stemmer i:

»Jeg tror, det er blevet grovere. Det handler meget om de sociale medier, hvor folk ligesom anser det for i orden, at man kan skrive hvad som helst - af og til også trusler,« siger han og opfordrer til en sober tone.

»Jeg vil ikke blæse det mere op, end godt er. Danmark er et rimeligt fredeligt land, men man skal være opmærksom på det. Det er vigtigt, det kommer frem i lyset, og at folk tænker sig om. Politikere er ikke onde mennesker. De er valgt til at træffe besltuninger, og nogle af de beslutninger kan man være imod. Men det er en del af demokratiet at tage de uenigheder på en ordentlig måde.«