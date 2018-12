»Jeg ville ikke turde sove i telt på Møn, hvis flygtningene fra Lindholm kan sejle derover om natten i en kano. Seks politifolk skal beskytte Kalvehave og Stege. Det er hamrende naivt,« lyder det vredt fra Pam Hammond, der bor i Stege og sidder på forreste række i en tætpakket sal i DGI-centeret i Vordingborg.

»Jeg ville ikke turde lade min datter gå ud om aftenen,« siger en anden utryg borger.

»Hvad nu hvis personalet på øen bliver overfaldet. Hvem skal så hjælpe dem?« spørger en tredje.

Udlændingeminister Inger Støjberg har rynkede øjenbryn og ser bekymret ud, da hun svarer:

»Jeg kan godt forstå, at der er utryghed. Vi begik fejl på Kærshovedgaard i Bording. Dem vil vi ikke gentage. Der skal være politi 24 timer i døgnet. Og hvorfor skulle de sejle i kano, når de kan tage færgen,« siger hun.

»Jamen de kan jo ringe til nogen med deres mobiltelefoner og blive hentet om natten. Hvad skal vi gøre,« afbryder Pam Hammond, men får aldrig rigtigt noget svar på det.

En anden borger siger, hvad mange vrede borgere i Kalvehave og Stege føler:

»I har taget en hel kommune som gidsler. Vi har ellers fået opbygget gode virksomheder hernede, og nu ødelægger I det hele.«

Udlændingeministeren kan ikke være i tvivl om holdningen på borgermødet i Vordingborg mandag aften.

Allerede på parkeringspladsen foran DGI-Centeret bliver hun mødt af et stort skilt med en lysreklame fra Vordingborg kommune henvendt direkte til hende:

»Kære Inger. 759 mio kr. Dem kan vi bruge bedre,« står der med hilsen fra Vordingborg kommune.

Inde i centeret er den store sal så fyldt, at mange må stå op, og de hujer og råber, når de er utilfredse med noget af det, politikerne siger. Alle partier har sendt en repræsentant. Inger Støjberg har selv bedt om lov til at komme og repræsentere Venstre , og hun er forberedt på vrede og frustration.

»Jeg forventer, at mange er bekymrede, og at meget få er enige med mig,« siger hun til B.T., lige inden mødet starter.

»Jeg kan godt forstå, det skaber utryghed i Kalvehave, og at der er en stor vrede, der er rettet mod mig. Og så synes jeg, det der mest rimeligt, at jeg selv stiller op, i stedet for at der skal stå en mellemmand her. Men det ligger fast, at udrejsecenteret skal være på Lindholm, og det bliver der ikke lavet om på,« siger Inger Støjberg.

Det var meningen, at innovationsordfører Marcus Knuth skulle repræsentere Venstre, men han har tidligere oplyst, at han er imod placeringen af udrejsecenteret i hans egen valgkreds.

»Jeg synes ikke, der er grund til, at der kommer to repræsentanter fra Venstre,« siger Inger Støjberg​.

Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet er partifælle med borgmesteren i Vordingborg, Mikael Smed, der på det kraftigste har bedt Inger Støjberg om at omgøre sin beslutning. Men er han enig med borgmesteren?

»Det er en forhastet og omkostningsfuld beslutning, der er taget sådan tys-tys. Så vi har bedt regeringen om at finde nogle alternativer,« siger han.

Men vil I omgøre beslutningen, hvis I vinder næste valg eller stemme nej til dele af finansloven, der afsætter penge til projektet?

»Nej, for så virker det som om vi ikke vil have et nyt udrejsecenter. Det vil vi gerne, men vi synes Lindholm er en dårlig placering. Vi synes bare det er bedre, hvis de kriminelle asylansøgere sendes ud af landet,« siger han.

Den radikale værdiordfører Zenia Stampe synes, at de kriminelle flygtninge skal spredes i hele landet og udstyres med fodlænke:

»De bliver bare endnu mere forhærdede og desperate af at blive isoleret sammen,« mener Zenia Stampe.

Hun er nok den politiker, der høster flest klapsalver på folkemødet i Vordingborg.

Der skal efter planerne være seks politifok på øen døgnet rundt og seks politifolk i Kalvehave døgnet rundt.