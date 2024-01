Hun er ikke en gang valgt ind i Folketinget.

Alligevel blev hun for ikke mange uger siden udnævnt til økonomiminister.

Og nu bekræfter Stephanie Lose (V), at hun stiller op som folketingskandidat næste gang, at der er valg.

Det skriver DR.

Og hun stiller op på de hjemlige breddegrader.

»Jeg synes, det er naturligt, at jeg opstiller her, hvor jeg bor og har en dagligdag med min familie. Og heldigvis ville de gerne have mig her,« siger hun om Esbjerg bykreds.

Stephanie Lose var tidligere formand for Region Syddanmark inden hun blev hevet ind i Folketinget under Jakob Ellemann-Jensens sygemelding og senere udtrædelse af regeringen.

21. februar skal medlemmerne af Venstre i Esbjerg og Fanø stemme om, hvorvidt Stephanie Lose skal være bykredsens kommende folketingskandidat.

Venstre står dog også p.t. uden en folketingskandidat i Esbjerg bykreds, efter at tidligere minister Ulla Tørnæs overraskende trak sig kort tid før valget i 2022.