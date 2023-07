Formand i Liberal Alliance Alex Vanopslaghs boligsag skal genoptages i Folketingets Præsidium.

Det bekræfter Folketingets administration ifølge Ekstra Bladet.

Til B.T. bekræfter Folketingets presseansvarlige, Claus Brask, at sagen kommer på Folketingets dagsorden igen.

»Præsidiet sætter sagen på dagsordenen d. 18 og 19 september,« lyder det, hvilket er det første møde efter sommerferien.

Vanopslagh, der er leder af Liberal Alliance, fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Folketingets præsidium afsluttede ellers sagen tilbage i marts.

»Vi har i Præsidiet haft en grundig drøftelse af sagen, og vi er enige om, at Folketinget ikke skal foretage sig yderligere,« lød det den gang fra Folketingets formand, Søren Gade (V), i en pressemeddelelse.