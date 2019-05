Forbud mod madspild kan risikere at gøre velgørende organisationer til skraldespande, advarer Selina Juul.

Der er behov for en større indsats mod madspild.

Men det skal ikke nødvendigvis ske med tvang og forbud, mener Selina Juul, stifter af Danmarks største organisation mod madspild, Stop Spild Af Mad.

- I Frankrig, hvor man har et forbud mod madspild i detailhandlen, har man set, at mange velgørende organisationer er blevet skraldespande for overskudsmad.

- De har ikke infrastrukturen til at videreformidle maden, så de drukner simpelthen i alt det mad, de får fra detailhandlen, siger hun.

I Danmark vil Socialdemokratiet forpligte detailhandelen til at mindske madspild yderligere.

Det skal i første omgang ske ved hjælp af frivillige aftaler med detailhandelen.

Men hvis det ikke hjælper, er partiet i sidste ende parat til at lovgive og forbyde madspild.

Det kan betyde, at butikkerne vil blive tvunget til at donere den usolgte - og spiselige - mad til velgørende organisationer.

Men med det nuværende setup er der slet ikke kapacitet til at modtage så meget mad, advarer Selina Juul.

- Hvis det skal implementeres i Danmark, så skal der være en infrastruktur til at modtage overskudsmad og formidle det videre.

- Ellers risikerer vi, at maden strander hos de velgørende organisationer, og så må de smide det ud, i stedet for at detailhandelen smider det ud, siger hun.

Selina Juul kvitterer dog for Socialdemokratiets forslag om at fjerne barrierer for maddonationer.

Det handler blandt andet om momsregler, der i visse tilfælde gør det dyrt for butikker at donere eller give mad væk.

Hun så også gerne, at der blev taget initiativ til en madspildsfond, hvor organisationerne, der i høj grad bygger på frivillige kræfter, kan søge støtte.

- Det kan ikke være rigtigt, at kampen mod madspild udelukkende hænger på de frivilliges skuldre, siger Selina Juul.

/ritzau/