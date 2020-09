En ny voldtægtsbestemmelse betyder, der vil være tale om voldtægt, hvis ikke begge parter samtykker til sex.

Regeringen og støttepartier er enige om at indføre en ny voldtægtslov baseret på samtykke.

Det erfarer Ritzau.

Fremover skal begge parter give samtykke til en seksuel aktivitet, ellers vil der være tale om voldtægt. Det kommer også til at gælde i parforhold.

Det vil sige, at man altid skal sikre sig, at den man har sex med også har lyst til at have sex.

Justitsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 15.45, dog uden at skrive i indkaldelsen, hvad pressemødet handler om.

En ny lov baseret på samtykke kommer blandt andet på baggrund af det forståelsespapir, den socialdemokratiske regering blev enig med sine tre støttepartier om efter valget.

/ritzau/