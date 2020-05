Nye Borgerlige står til mere end en fordobling af antallet af mandater, hvis der var valg i dag.

Det viser en meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T.

Ifølge målingen ville hele 5,8 procent af stemmerne tilfalde Pernille Vermunds parti, og det ville resultere i 11 mandater. Nye Borgerlige har for nuværende fire mandater i Folketinget takket være et valgresultat på 2,4 procent af stemmerne.

Målingen, der er foretaget blandt 1.251 repræsentativt udvalgte personer mellem 7. og 11. maj 2020, er den bedste for Nye Borgerlige siden folketingsvalget grundlovsdag 2019.

Det hører med til historien, at den statistiske usikkerhed i målingen er på 2,8 procent.

Ifølge politisk kommentator på Altinget Erik Holstein er den tilsyneladende relativt store vælgertilslutning værd at bemærke.

»Nye Borgerlige svinger meget i de forskellige meningsmålinger. Der er andre målinger, hvor partiet ligger i nærheden af valgresultatet.«

»Men hvis målingen her viser sig at være en tendens, der også bliver bekræftet af kommende målinger, så er det bemærkelsesværdigt,« siger han og fortsætter:

»For Nye Borgerlige vil i så fald være et af de få partier, der har formået at vinde frem under coronakrisen, og det er i sig selv en flot præstation.«

12 gange siden folketingsvalget har YouGov målt på vælgertilslutningen til Nye Borgerlige.

I ingen af målingerne har resultatet været under valgresultatet.

Ifølge Erik Holstein er de gode målinger opnået til trods for svære vilkår for Pernille Vermund og co.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund til møde i Folketingssalen med statsministerens spørgetime, på Christiansborg i København, tirsdag den 12. maj 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nye Borgerliges formand Pernille Vermund til møde i Folketingssalen med statsministerens spørgetime, på Christiansborg i København, tirsdag den 12. maj 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det ser ud, som om Nye Borgerlige ikke alene kan overleve men også forstærke sin position i en situation, der har været rigtig svær for dem.«

»De havde håbet at komme ind i Folketinget med borgerligt flertal, men det skete ikke, og deres stemmer er derfor dybest set ligegyldige i øjeblikket,« siger Erik Holstein.

Den politiske analytiker peger på, at vælgerne ikke alene lader til at strømme fra kriseramte Dansk Folkeparti, der har en stagneret, lav vælgertilslutning på aktuelt 8,7 procent.

»Hvis målingen her skal tages for pålydende, skal fremgangen ikke bare ses, som om de tager stemmer fra Dansk Folkeparti. Det kunne også være et tegn på, at der er liberale stemmer, der går deres vej,« siger Erik Holstein.