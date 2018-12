Boligordførere er tilfredse med ghettoliste. Sekretariatsleder frygter, at den stigmatiserer beboerne.

Når en opdateret liste over landets såkaldte ghettoer offentliggøres lørdag, er der stor sandsynlighed for, at Sigynsgade på Østerbro i København er på den.

Det mener Babak Elmi, sekretariatsleder for Helhedsplan Sigynsgade.

- Det er i hvert fald et udsat område, siger han.

En gruppe af blokkens rødder var involveret i den københavnske bandekonflikt i sommer.

Elmi vurderer, at antallet af dømte som konsekvens får boligblokkene til at tippe over i ghettokategorien.

Ifølge Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, hjælper listen med at finde områder, hvor børn eksempelvis har svært ved at bryde den sociale arv.

- Hvis staten skal give økonomi, hjælp og redskaber til at opbløde de her områder, så bliver der nødt til at være nogle kriterier for, hvor vi kan gøre det, siger hun.

Problemområderne er allerede kendte, og også uden listen er hjælpeindsatser i gang flere steder, mener Babak Elmi.

Eksempelvis modtager beboerhuset støtte til arrangementer som bowling, der holder unge beskæftiget efter skole.

Så har de ikke lige så god tid til at rode sig ud i problemer.

- Jeg kender til de problemer, der er her. Det samme gør kommunen, politiet og socialforvaltningen. Vi er alle bevidste om, hvad der foregår, og derfor kan jeg ikke se, hvorfor vi skal have listen, siger Elmi.

Han oplever, at når der tales om ghettoer i medier og befolkning, begynder beboerne med tiden at tro på, at de hører til i den lavere ende af samfundet.

Han foreslår, at man i stedet omtaler boligblokkene som "fokusområder".

Merete Dea Larsen er med på at ændre betegnelsen, så længe selve listen bliver.

- For min skyld kan vi kalde det et blomsterkvarter. Det er fuldstændig underordnet.

Også Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, mener, at listen fungerer.

Ghettolisten, der laves ud fra kriterier om kriminalitet, indkomstniveau, uddannelsesniveau, andel på offentlig forsørgelse og etnicitet, offentliggøres lørdag.

Blandt de 22 områder på listen sidste år var Vollsmose i Odense, Gellerup i Aarhus og Mjølnerparken på ydre Nørrebro i København - få hundrede meter fra Sigynsgade.

