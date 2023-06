Udsigten til at få statsminister Mette Frederiksen som beboer i lokalkvarteret vækker ikke udelt begejstring. Det fortæller flere beboere på den gade i det centrale København, som Mette Frederiksen planlægger at flytte til.

»Det er virkelig hensynsløst af hende. Hun kommer til at skabe så meget postyr i vores fredelige gade her. Vi kommer til at blive overrendt af sikkerhedsfolk,« siger Hans, som har boet i en af de lejligheder, som ligger i umiddelbar nærhed af Mette Frederiksens kommende hjem.

B.T. skriver ikke beboernes fulde navne, da det vil afsløre statsministerens præcise kommende adresse. B.T. har efterkommet et ønske fra Statsministeriet om ikke at skrive den konkrete gade af sikkerhedshensyn.

Torsdag aften kom det frem, at Mette Frederiksen nu flytter til en gade i det centrale København.

Det sker i forlængelse af, at statsministeren i foråret solgte sin bolig i Hareskovby.

Hans frygter, at den rolige stemning på hans vej, nu bliver ødelagt.

»Det er jo ikke fedt, at der skal rende sikkerhedsfolk rundt her over det hele. Der er så dejligt og harmonisk her på denne gade og det står nu for fald,« siger Hans og fortsætter:

»Så kommer alle disse personer til at rende rundt i gaden og blande sig i vores andres liv med alt hvad det indebærer. Rend mig et vist sted, siger Hans med vrede i stemmen.

Han tvivler på, at statsministerens sikkerhedsvagter formår at passe på statsministeren i den relativt smalle gade i det centrale København.

»Jeg synes ikke en statsminister har noget at gøre derinde. Jeg kan ikke se, hvordan de kan garantere hendes sikkerhed derinde, når alle kan se hende ind gennem vinduerne. Derfor kommer der jo også til at være et hav af vagter,« siger han.

Hans har boet i sin lejlighed i ti år. Hans voksne søn bor i en af de andre lejligheder i gaden. Men han frygter, at den tid snart er forbi.

»Jeg har ikke lyst til at flytte, men jeg frygter at det kan blive konsekvensen af det. Jeg gider ikke stå på mål for det her. Det vil smadre alt,« siger Hans som håber statsministeren flytter igen indenfor nogle år.

Clara, som er en anden beboer på gaden, bor der med sine børn. Også hun var helst fri for at statsministeren flyttede til gaden.

»Vi er en flok, der helst så, vi ikke får en stor permanent politivogn, konstant overvågning, diplomat parkering og betjente i civilt tøj med øresnegl på hvert gadehjørne. For mig er det ikke tryghed, men et varsel om uro,« siger hun og fortsætter:

»Vi værner meget om vores lokalliv og vi er bange for, at vores gade ikke bliver det samme,« siger Clara, som opfordrer statsministeren til at vente med at flytte ind, når hun er færdig med at være statsminister.

Statsministeriet oplyser, at Mette Frederiksen ikke har nogen kommentarer til beboernes bekymringer.