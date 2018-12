Flere beboere i Kalvehave er nervøse for, at kommende udrejsecenter på Lindholm kan skabe problemer i byen.

75-årige Otto Permin er på en frisk formiddagscykeltur på Kalvehave Havn, som beboerne udtaler "Kalhave".

Han stopper for at spejde ud mod Dronning Alexandrines Bro. På hans venstre side kan man normalt ane øen Lindholm, men tågen gør det umuligt at få øje på øen lørdag formiddag.

- Min kone og jeg snakkede om, at vi måske skal sætte en tyverialarm op. Det er ikke sikkert, at det er nødvendigt, men vi ved jo ikke, hvad vi kan forvente, siger han.

Siden finansloven fredag blev præsenteret, har Lindholm, der før var ukendt for de fleste danskere, løbet med alt opmærksomheden.

Den skal huse udlændinge på tålt ophold og kriminelle, afviste asylansøgere. Hver dag kan de komme til Kalvehave Havn med færgen.

Otto Permin er tidligere fisker, og han fanger stadig fjordrejer, når han har muligheden. Hans far kom i sin tid til byen fra Tyskland.

Han er usikker på, hvad de kommende beboere på øen vil betyde for byen.

- Selvfølgelig er folk kede af det. De, der lige har solgt et hus, er måske bange for, at køberne ikke vil have det alligevel, siger Otto Permin.

- Nu er jeg 75 år, og det kan da godt være, at jeg vil flytte i noget mindre om nogle år. Det kan blive svært. Folk bliver stavnsbundet, siger han.

Havnefogeden, Henri Nielsen, kommer forbi for at hilse.

- Nu skal vi ikke male fanden på væggen, siger han.

Han fortæller, at byen også blev ramt af en skolelukning i 2012. Det nye tiltag fra regeringen er blot endnu en skuffelse for beboerne.

- Følelserne kommer lidt på spild. Folk spørger jo sig selv, hvad det her skal ende med. Men selvfølgelig skal vi være åbne over for sådan nogle ting, hvis det ikke skaber problemer, siger han.

De morer sig over, at øen er blevet beskrevet som øde.

- Det lyder på folk som om, at det er en fuldstændig øde ø. Men der har altså boet familier derude, og lige nu arbejder DTU på øen.

- Hvis nogen vil fra øen, kan man købe en lille gummibåd og ro i land. Du kan reelt svømme i land, siger Otto Permin.

Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland, der lige nu huser de kommende beboere på Lindholm, har skabt utryghed blandt befolkningen i området.

Statistik viser dog, at kriminaliteten ikke er steget, siden centeret kom til.

Otto Permin fortæller, at cirka 50 syriske flygtninge blev flyttet til lejligheder i Kalvehave for nogle år siden. De har ikke skabt nogle problemer, og som han siger:

- Det er slet ikke noget tema.

- Vi ser dem ikke rigtig. Om sommeren går de rundt, og deres børn er nede for at bade, men det er ikke noget, som folk føler sig chikaneret af, siger han.

/ritzau/