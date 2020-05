Mens store dele af Danmark var lukket ned, og coronaepidemien var på sit højeste, smuttede bande-køretøjer frem og tilbage mellem Danmark og Sverige.

Fra 14. marts til 3. april kørte 12 biler, som er ejet af bandemedlemmer, uhindret over Øresundsbroen og tilbage igen. En af bilerne kørte frem og tilbage 19 gange, en anden 13 gange, og tre køretøjer har passeret grænsen fire gange hver.

Det viser et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets retsudvalg.

»Det skriger til himlen, at mens danskerne holder sig hjemme og ikke ser familie, så er bandemedlemmer fuldstændig ligeglade med smittefaren. Det er virkelig bekymrende, at vi ikke kan forhindre det,« siger Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup

Bandernes 'muskelbiler' er kørt til og fra Sverige, mens coronasmitten i Danmark ikke var under kontrol. Samtidig har Sverige slet ikke været lukket ned for at afbøde smittespredningen.

»Det er en normløs og utilstedelig adfærd. Fordi politiet ikke kan nægte bander at køre til Sverige, bliver det et moralsk spørgsmål, og bandemedlemmer har nok ikke det mest veludviklede moralske kompas,« siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Det kan ikke med sikkerhed siges, at bilerne er ført af et bandemedlem. Men bilerne er registreret, fordi de er ejet af et bandemedlem.

Politiet har ikke kunnet stoppe biler i at køre til Sverige under coronaepidemien, fordi Sverige ikke har lukket deres grænse, som Danmark har.

Justitsminister Nick Hækkerup (S)

Svenskboende danskere og svenskere, som har arbejde i Danmark, har dog frit kunnet krydse grænsen til Danmark, fordi de har et anerkendelsesværdigt formål.

»Men jeg tvivler på, at bandemedlemmer generelt har samfundskritiske job. De har nok andre formål med at køre til og fra Sverige,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Under coronaepidemien har alle restauranter, caféer og fitnesscentre og alt kulturliv været lukket ned i København. Men en halv time fra hvoedstaden har alt været åbent i Malmø.

Derfor besøgte B.T. i slutningen af april Malmø, hvor flere danskere var taget over broen for at nyde bylivet, selv om virussen var langt mere udbredt i Sverige.

'Det er håbløst'

Men Peter Skaarup mener, at det er en skærpende omstændighed, at der nu er tale om bandemedlemmer.

»Bander burde have politiets øjne i nakken. Og i en tid, hvor vi alle ofrer noget for at begrænse smitten, er det håbløst, at bander bare får lov at krydse grænsen efter forgodtbefindende,« siger Peter Skaarup, der vil kræve et svar fra justitsministeren i Folketingets spørgetid på onsdag.

Under coronaepidemien har der stadig været den sædvanlige grænsekontrol mellem Danmark og Sverige. Kontrollen er dog langtfra døgnbemandet, men bygger på stikprøvekontrol og efterretninger om ulovlige forhold som f.eks. bandekriminalitet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup.