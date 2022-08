Lyt til artiklen

Der er stor forskel på Nye Borgerlige, der kom ind i Folketinget i 2019, og det parti, vi ser i dag.

Det mener Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

»Der er ballade i Nye Borgerlige. Hvedebrødsdagene er for længst slut,« siger Joachim B. Olsen om den nuværende situation.

Senest har partiet vraget Hans Blaaberg, der var spidskandidatur i Københavns Storkreds og folketingskandidat.

Hans Blaaberg er fortid som folketingskandidat i Nye Borgerlige. Foto: Celina Dahl Vis mere Hans Blaaberg er fortid som folketingskandidat i Nye Borgerlige. Foto: Celina Dahl

Hans Blaaberg, der arbejder som politibetjent, er blevet anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Der er uenigheder mellem Hans Blaaberg og Nye Borgerlige om forløbet, hvem der vidste hvad, og Hans Blaaberg forstår ikke beslutningen.

Men striden mellem parterne taler blot ind i den stime af dårlige sager, som partiet har tumlet med, mener Joachim B. Olsen.

»Vi har set flere eksempler på det seneste på grimme personopgør i Nye Borgerlige,« forklarer han.

B.T. har tidligere afdækket de interne stridigheder. Der har for eksempel været ballade om, hvem der skulle være spidskandidaten på Fyn.

Rokaden er blevet opfattet af mange i partiet som et stort problem, og flere har efterfølgende trukket stikket og forladt partiet.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Der er et parti, der har haft meningsmålinger, der var over ti procent. Nu har de målinger under tre procent.«

»Det begynder at lugte. Jeg vil ikke sige, at det er et parti i krise. Men det begynder at nærme sig. Glansen er gået af Nye Borgerlige,« siger Joachim B. Olsen.

Hvad tænker vælgerne om intern splid i et parti?

»Det er sådan noget, hvor folk stiller spørgsmålet, hvad foregår der? Der opstår en usikkerhed, og det svækker troværdigheden.«

»Vælgerne vil ikke have intern splid. Hvis man ikke kan styre et parti, hvordan skal man så styre et land, tænker man som vælger,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen slår fast, at man kan konstatere, at Nye Borgerlige er på vej ind til et folketingsvalg, hvor formkurven er faldende, og der er intern ballade.