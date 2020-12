Balladen mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg fortsætter.

Venstre har hasteindkaldt til et møde i partiets Forretningsudvalg tirsdag aften klokken 19.

Det oplyser medlemmer af udvalget til B.T.

Søndag eftermiddag havde ledelsen også møde, og her begyndte balladen.

Inger Støjberg kan ende for en rigsret. Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg kan ende for en rigsret. Foto: Henning Bagger

Formand Jakob Ellemann-Jensen fortalte om sin beslutning: At det er på tide at rense Venstre og slå fast, at det er et parti, der går op i lov og orden.

Han fortalte også, at det ville blive meldt ud i et interview i Jyllands-Posten søndag aften: At hvis der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg, vil Venstre stemme for.

Spørgsmålet om en rigsretssag er aktuelt, efter at en kommission har konkluderet, at Inger Støjbergs instruks om at adskille unge asylpar var klart ulovlig.

Selvom Inger Støjberg selv deltog i mødet søndag, skrev hun mandag på sin Facebook-profil, at hun var overrasket over interviewet i avisen og uenig i Jakob Ellemann-Jensens beslutning.

Inger Støjberg risikerer en rigsretssag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg risikerer en rigsretssag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ved mødet i aften skal medlemmerne i ledelsen ifølge B.T.s oplysninger tage stilling til konflikten.

Det skal afklares, om formanden har opbakning til sin linje.

Ved mødet søndag var der ifølge to medlemmer bred opbakning til formanden.

»Der var bred opbakning i forretningsudvalget til Jakob Ellemann-Jensens linje,« sagde Martin Damm, medlem af udvalget og borgmester i Kalundborg Kommune, til B.T.

Et andet medlem, Peter Gæmelke, sagde:

»Der var en bred opbakning til den linje, som Jakob lagde. Han vil gerne ud og signalere, at der skal gøres rent bord både for Inger Støjberg og for Venstre. Og Ellemann-Jensen sagde samtidig, at vi havde en god næstformand. Det mener jeg også, vi har, men så skal hun også bare bakke op om den linje, som formanden lægger.«