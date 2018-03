Ny ballade i regeringen. Finansministeren og Liberal Alliance er ikke enige om, hvorvidt skatten stiger pga. DR-aftalen

»Bundlinjen er, at danskerne får en skattelettelse. Og det har jeg ikke lyst til at lave om på.«

Sådan lyder svaret fra finansminister Kristian Jensen (V), efter at det igen er trukket op til ballade i regeringen - og hvor problemet endnu en gang er Liberal Alliance.

Det er en kold klud lige i hovedet på LAs finansordfører Joachim B. Olsen. Han ville genåbne den netop indgåede aftale med DF om at lægge licensen over på skatten efter nye beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos.

»Regeringen må sætte sig ned sammen med DF og få ændret aftalen,« lød det tidligt dagen fra Joachim B. Olsen, der er vred over, at beregningerne viser, at det kan få skatten til at stige, at licensen fremover skal dækkes via skatten i den aftale, regeringen indgik med DF for kun en uge siden.

»Nej. Cepos tager fejl. Den aftale, vi har lavet, giver danskerne en skattelettelse. Den fokuserer Danmarks Radio med 20 procent. Tre fjerdedele af det går direkte tilbage til danskerne i form af skattelettelser,« siger Kristian Jensen til Ritzau.

Cepos fastholder

Cepos fastholder imidlertid, at deres beregninger er korrekte:

»Vi fastholder vores beregninger. Jeg undrede mig over, at regeringen fremlagde det som en skattelettelse. Den lettelse, der er i starten, bliver spist op med tiden og vendt om til en skattestigning. Det skyldes at personskattestigningen vil vokse med tre procent om året, mens licensen kun er steget med cirka to procent historisk. Jeg opfordrer til, at man kigger på konstruktionen igen,« siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, til BT.

Det var ellers meningen, at det skulle blive billigere for danskerne, når licensregningen blev flyttet over på skattebilletten. Beregninger fra Finansministeriet har vist, at alle familietyper ville få en skattelettelse.

Men Cepos har undersøgt forudsætningerne for det regnestykke og er altså kommet frem til, at der på langt sigt vil være tale om en stigning i skattetrykket.

Beregningerne viser, at aftalen varigt vil øge skattetrykket med 500 millioner kroner. Personfradraget reduceres med 2.900 kroner, og ifølge Finansministeriet sikrer det, at der for alle familietyper samlet set vil stå et plus på bundlinjen i 2025. For par vil det kun være på 166 kroner om året, men dog et plus.

Cepos tager udgangspunkt i, at licensen historisk set er steget med to procent årligt. Men fremover vil finansieringen af DR stige med lønudviklingen, som er tre procent.

Men Kristian Jensen mener ikke, at man kan bruge den historiske udvikling i licensen som sammenligningsgrundlag.

»Vi har indregnet en forudsætning om, hvad licensen ville være frem til 2023, for at være helt præcis. Og så reduceret det med 20 procent,« forklarer Kristian Jensen.

»Jeg kan garantere, at Venstre ikke ønsker at hæve skatten som konsekvens af denne aftale,« tilføjer han.

Selv om Cepos fastholder sine beregninger, havde Joachim B. Olsen og andre i LA fredag aften ikke mere at tilføje.