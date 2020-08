Mens corona-smitten blusser op igen, er der brudt et stort oprør ud i Statens Serum Institut (SSI), som er helt central i Danmarks værn mod covid-19.

Torsdag kunne B.T. afsløre, at arbejdsklimaet i SSI er så dårligt, at 10 topforskere fra SSI nu kræver at blive overflyttet til Københavns Universitet. I et brev, som B.T. er i besiddelse af, skriver forskerne, at de »føler sig beklikket på deres hæderlighed og integritet«, efter Kammeradvokaten har gravet i interne forhold til SSI.

Det har fået partier fra begge fløje til at kræve en redegørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

»Det er dybt bekymrende, hvad der foregår i SSI. Det er trods alt en institution, som er afgørende for covid-19-indsatsen og vores generelle beredskab mod epidemier. Nu må vi have et klart svar fra sundhedsministeren på, hvad der ligger bag konflikterne i SSI,« sagde Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten, til B.T.

Derfor spurgte B.T. netop Magnus Heunicke på fredagens pressemøde om, hvad han vil gøre i sagen. Men ministeren nægtede at forholde sig til kritkken.

»Jeg kommer ikke til at uddybe noget i den sag lige her. Det er rigtigt, at jeg har sat en kammeradvokatundersølgelse i gang. Det var nødvendigt. Og der er kommet nogle konklusioner, som jeg er nødt til at følge op på,« svarede sundhedsministeren.

Dramaet i SSI sker efter, at forskerne blev en del af en undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten, som Sundhedsministeriet sat i gang på grund af mistanke om, at der er i forbindelse med et vaccinesalg til Indien var tale om 'urent trav'.

Mistanken gik på, at ønsket om personlig vinding havde tilsidesat SSI's interesser. Sagen tvang bl.a. tidligere SSI-direktør Mads Melbye, til at forlade sin post.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, transportminister Benny Engelbrecht, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri, direktør i Testcenter Danmark Anne-Marie Vangsted, direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz og afdelingschef i Statens Seruminstitut Tyra Grove under pressemøde om covid-19 i Danmark afholdes i Eigtveds Pakhus i København, fredag den 21. august 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, transportminister Benny Engelbrecht, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri, direktør i Testcenter Danmark Anne-Marie Vangsted, direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz og afdelingschef i Statens Seruminstitut Tyra Grove under pressemøde om covid-19 i Danmark afholdes i Eigtveds Pakhus i København, fredag den 21. august 2020. Foto: Martin Sylvest

»Det er klart, at jeg gør, hvad jeg kan, for at sikre, at vi har et stærkt forskningsmiljø i Statens Serum Institut,« svarede Magnus Heunicke kortfattet.

De 10 utilfredse forskere havde et møde med Sundhedsministeriets departementchef Per Okkels i forrige torsdag, hvor han forsøgte at tale dem til ro. Men uden held.

Derfor ligger sagen ifølge B.T.s oplysninger nu på statsministerens bord.

I en skriftlig kommentar til B.T. beklager Per Okkels »at processen blev meget forceret og kunne opfattes som en kritik af forskernes arbejde. Det har på ingen måde været intentionen.«