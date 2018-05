Socialdemokraten Yildiz Akdogan er ikke længere psykiatriordfører for sit parti. Dermed er hun uden ordførerskaber.

Ifølge netmediet POV International har S-ledelsen straffet Akdogan, fordi hun er imod forslaget om at stoppe med at modtage kvoteflygtninge.

»Jeg synes, det er drønærgerligt, at man ikke vil gøre brug af de kvaliteter og kompetencer, vi alle i gruppen har,« siger Yildiz Akdogan til POV International.

Akdogan gik i efteråret 2017 ud med en offentlig kritik af, at Socialdemokratiet ville stemme ja til et lovforslag, om at det fremover skal være op til udlændinge- og integrationsministeren at beslutte, om Danmark hvert år skal modtage såkaldte kvoteflygninge fra FN.

Ritzau kan ikke bekræfte den udlægning, og Socialdemokratiet afviser over for Ritzau netmediets historie om, at der er tale om en straf.

Til Ritzau bekræfter Akdogan, at hun ikke længere er psykiatriordfører, og at hun ikke selv har givet ordførerskabet fra sig.

Hun hverken afviser eller bekræfter POV's historie. Om der er tale om en straf fra S-toppen, svarer hun:

»Jeg kan kun gentage, at jeg ikke er psykiatriordfører længere.«

Historien om Akdogan kommer, kort tid efter at partifællen Mette Gjerskov mistede sin post som udviklingsordfører i Socialdemokratiet.

Her lagde partiet ikke skjul på, at det var fordi, at Gjerskov flere gange har afveget fra S-linjen på blandt andet udlændingepolitikken - senest i forhold til spørgsmålet om et tildækningsforbud.

BT er igennem kilder blevet bekendt med en udlægning af sagen, der er i overensstemmelse med POV Internationals, men har endnu ikke fået historien bekræftet.