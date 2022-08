Lyt til artiklen

De borgerlige partier har ikke meget tilovers for, at det nu viser sig, at danskerne sandsynligvis alligevel kommer til at betale mere for deres streamingtjenester, når regeringens såkaldte kulturbidrag træder i kraft i 2024.

»Når regeringen har påstået, at det ikke var tilfældet, så må det skyldes, at regeringen ikke forstår sig på helt basale økonomiske spilleregler,« siger Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh.

I 2024 skal streamingtjenester, der opererer i Danmark, til at betale seks procent af deres omsætning til et såkaldt »kulturbidrag«. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har ifølge flere medier afvist, at der er tale om en skat, og at det vil blive dyrere for de danske forbrugere.

Men man skulle angivelig have spurgt skatteminister Jeppe Bruus i stedet for. Han oplyser nemlig til Folketinget, at der netop er tale om en skat, og at »man må forvente en omvæltning i forbrugerpriserne«. Det skriver han i et folketingssvar til Venstres Louise Schack Elholm.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Mathias Eis Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Mathias Eis

Og netop Louise Schack Elholm er ikke begejstret for udmeldingen.

»Det er helt forventeligt. Det er banal økonomisk læring,« siger Louise Schack Elholm og fortsætter:

»Regeringen har haft et ønske om at få det til at fremstå, som om det ikke blev dyrere. I stedet burde den holde sig til fakta,« siger hun.

Alex Vanopslagh påpeger, at mange streamingtjenester – herunder Netflix – allerede producerer danske film og serier.

»Man indfører en skat og pakker det ind i, at man vil beskytte dansk kultur, men vi kan jo se, at danskerne allerede gerne vil betale for danske produktioner. Når folk allerede gerne vil betale, så kan jeg ikke se behovet for at tvinge en afgift igennem,« siger Vanopslagh.