Bagmandspolitiet overvejer, om de skal starte en sag mod Dansk Folkeparti og den tidligere MEP Morten Messerschmidt.

Det sker efter, at EUs antisvindelorgan Olaf har videresendt sagen om Meld og Fled til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale kaldet bagmandspolitiet.

»Nu foreligger der en rapport fra OLAF, og derfor vil SØIK nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at SØIK løbende har bistået OLAF i forløbet,« siger den fungerende chef for SØIK Kirsten Dyrman i en mail til B.T.

(ARKIV)Morten Messerschmidt, den 17. september 2016.Politiet i Danmark skal nu se på sag om Meld og Feld, som Morten Messerschmidt i en overgang var formand for. Det skriver Ritzau, onsdag den 16. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV)Morten Messerschmidt, den 17. september 2016.Politiet i Danmark skal nu se på sag om Meld og Feld, som Morten Messerschmidt i en overgang var formand for. Det skriver Ritzau, onsdag den 16. oktober 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Morten Messerschmid, som var eder af Dansk Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet på daværende tidspunkt, og u er folketingsmedlem, mener ikke, at han har begået noget strafbart, siger han til Ritzau efter Olafs afgørelse.

»Jeg er glad for, at Olaf efter fire år rent faktisk er kommet frem til en afgørelse. Nu ser jeg frem til, at Bagmandspolitiet behandler sagen. Jeg er noget tryggere ved dansk politi end det cirkus, jeg har været udsat for,« siger han til Ritzau.

B.T. følger sagen