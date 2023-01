Lyt til artiklen

Det store spørgsmål er nu, hvem der skal erstatte Pernille Vermund som formand for Nye Borgerlige.

Ifølge B.T’s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er Lars Boje Mathiesen favoritten, men han kan godt forvente at få kamp til stregen af den unge og nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn.

Det er det samme indtryk man får, når man ringer rundt til formændene fra de lokale vælgerforeninger.

»Altså jeg vil sige, at han har sgu imponeret mig. Det må jeg sige.«

Sådan lyder det fra Jonas René Jensen, der er formand for Middelfartskredsen. Rosen går til Mikkel Bjørn, som Jonas René Jensen sagtens kan se som en favorit til formandsposten.

»I min sidste samtale med Mikkel Bjørn, der sagde jeg til ham, at han har imponeret mig så meget, og jeg måtte beklage, at jeg har taget så meget fejl af ham på den gode måde, Så helt afgjort så synes jeg, også for at støtte op om Fyn, at han klart vil få min anbefaling til at være formand. Jeg fornemmer, at han er favoritten.«

Hvem fra folketingsgruppen er ikke en favorit?

»Det skal være en, der er lige så fræk som en slagterhund, og der ser jeg en som Lars Boje, Kim Edberg og Mikkel Bjørn. De er frække som en slagterhund. Peter Seier er lidt mere velovervejet i hans udmeldinger,« siger Jonas René Jensen til B.T. og fortsætter:

»Peter Seier er ikke frembrusende, men absolut ikke sagt, at han er mindre dygtig. Han har styr på sine ting, men er ikke typen, jeg ser som formand, selvom han var med til at stifte partiet,« siger Jonas René Jensen til B.T.

Vender man blikket mod øst og spørger Henrik Aaen, der er formand for Nyborgkredsen, så får piben en anden lyd.

»Lars Boje Mathiesen er vel et godt bud, er det ikke? Han kunne være en af dem, der kunne tage stafetten videre,« siger Henrik Aaen til B.T.

Mikkel Bjørn er fra din storkreds. Er Lars Boje Mathiesen en større favorit end ham?

»Lars har været med længere, og han har en del flere stemmer end Mikkel Bjørn. Mikkel er jo kun lige valgt ind. Det vil være lidt hurtigt at blive formand, når man lige er startet op i Folketinget. Nu må vi se dem, der melder sig som kandidat.«

Hvis Lars Boje melder sig som kandidat, så kan han godt regne med en stemme fra dig?

»Ja, det kan han, men vi må se. Lars har den samme kraft som Pernille Vermund. Han er skarp, hurtig, han siger sin mening, og han holder sine værdier. Det er jo noget af det samme, som Pernille er kendt for. De minder på sin vis meget om hinanden. Med Lars Boje kunne partiet videreføre det moment, vi har.«

Hos Hjørringkredsen hælder formanden Andreas Huus Andersen også mere mod favoritten Lars Boje Mathiesen.

»Pernille har jo haft evnen til at kunne skære igennem, og det tror jeg også, at Lars Boje har. Jeg tror, at der ligger nogle gode lederevner derinde. Det er det, jeg synes, at man skal gå efter. Det har de allesammen, men jeg tænker, at det nemt kunne ske, at jeg hælder mest til Lars Boje. Lad os nu se. Det kommer også an på, hvis der lige pludselig er en, der træder frem.«

Hvis Lars Boje melder ud, så er det ikke utænkeligt, at din stemme falder på ham?

»Det kunne ikke være helt utænkeligt, nej.«

Pernille Vermund har meddelt, at hun senest stopper som formand ved Nye Borgerliges årsmøde i efteråret.

Årsmødet kan dog blive rykket frem. Det sker, hvis partiets hovedbestyrelse beslutter at gøre det, hvilket Vermund opfordrer til.