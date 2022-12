Lyt til artiklen

Efter hård kritik af Jakob Ellemann-Jensen (V) er der i aften indkaldt til møde i partiets hovedbestyrelse.

Det erfarer B.T.

For Ellemanns beslutning om at droppe et krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen falder ikke i god jord hos dele af partiets bagland.

Ifølge TV 2 var baglandet ikke orienteret om partiformandens kovending i forhold til beslutningen om at droppe en advokatvurdering.

Og det er en »stor kamel at sluge« lyder det fra Anders G. Christensen, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse.

»Når man dropper en advokatundersøgelse af minkskandalen, er der i hvert fald solgt ud af nogle af de retsprincipper, som Venstre normalt står på mål for og hylder«, siger han til Ritzau.

Mødet vil finde sted elektronisk og forventes at starte klokken 20.00.

Ellemann har tidligere erkendt, at han kommer til at begå løftebrud, hvis han er med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.