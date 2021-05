Regeringens beslutning om at placere et udrejsecenter for afviste udlændinge på Langeland fortsætter med at skabe problemer for Mattias Tesfaye (S).

Problemerne begyndte for alvor, da SF tidligere på dagen proklamerede, at de var åbne for at stemme for et forslag fra blå blok om at stoppe det kommende center.

Senere på dagen måtte udlændinge- og integrationsministeren under højlydte buhråb og vrede protester forsvare beslutningen overfor tusind fremmødte langelændere på et borgermøde.

Og torsdag aften ulmer et oprør i baglandet.

Mattias Tesfaye blev mødt af høje buhråb fra de over tusind fremmødte. Foto: Tim K. Jensen

Tre socialdemokratiske borgmestre fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune har skrevet et brev til Mattias Tesfaye, hvor de kritiserer beslutningen om, at et nyt udrejsecenter skal ligge på Langeland.

'Vi er fuldstændig uforstående overfor denne beslutning,' står der i brevet, der blev sendt til ministeren torsdag aften.

De tre borgmestre – Hans Stavnsager, Bo Hansen og Ole Wej Petersen – fremhæver i brevet, at Bagenkop, hvor udrejsecenteret skal placeres, er et lille samfund med bare 460 indbyggere, der i mange år har kæmpet en hård kamp for at bremse en negativ udviklingsspiral.

'I kraft af en bemærkelsesværdig indsats fra ildsjæle, foreninger, erhvervsliv, kommune, m.fl. er det på mange punkter lykkedes,' skriver de i brevet.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besøger det planlagte udrejsecenter Holmegaard og mødes efterfølgende med beboere på Langeland torsdag den 20. maj 2021 Foto: Tim K. Jensen

Men det vil placeringen af et udrejsecenter ødelægge fuldstændig, skriver de tre borgmestre.

De frygter også, at det vil have en negativ afsmitning på hele Langeland og dermed også hele det sydfynske område.

Mattias Tesfaye fremhævede flere gange på dagens borgermøde, at udrejsecenteret skal placeres et sted, og at ingen ønsker et sådant center som nabo.

Det har de tre borgmestre forståelse for, men de forstår ikke, hvorfor det skal være Langeland.

Der var massive protester, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøgte Langeland torsdag. Foto: Tim K. Jensen

De peger på, at Langeland i forvejen gennem flere år har løftet en stor opgave i forhold til håndteringen af asylansøgere, og at der er placeret to statsfængsler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

'Der kan således ikke være tvivl om, at Langeland og Sydfyn har løftet sin del af opgaven, mens mange andre landsdele – herunder langt mere ressourcestærke områder i landet – stort set har kørt på frihjul,’ skriver de tre socialdemokratiske borgmestre.

‘Man placerer et tungt åg på de smalleste skuldre,’ lyder det.