De otte politikere i rummet troede alle, der var tale om en dårlig joke, da Vivi Nør Jacobsen fra SF onsdag aften stillede sig op for enden af forhandlingsbordet og sagde:

»Jeg kommer for at fortælle, at jeg har røvrendt jer. Socialdemokratiet har gjort mig til borgmester.«

Udtalelsen, der sendte chokbølger gennem forhandlingslokalet, satte samtidig gang i fem hæsblæsende timer og et kommunalvalgs-drama i Albertslund, der får et afsnit af Borgen til at ligne kedsommelig, politisk hverdagskost.

Et drama, som B.T. gennem en række kilder tæt på forløbet nu kan stykke sammen og give læserne en detaljeret indsigt i.

For at forstå, hvorfor otte mennesker onsdag aften klokken 20.25 fik deres kaffe galt i halsen, skal vi først og fremmest vende den snedige plan, som en række partier i vestegnskommunen i mandags – dagen før valget – havde aftalt.

Oppositionspartierne har nemlig været trætte af den socialdemokratiske magt i Albertslund, og derfor havde Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og SF indgået en skriftlig aftale, som B.T. er i besiddelse af.

Aftalen bestod i, at de fem partier ved et muligt flertal ville tage magten og altså sørge for, at socialdemokratiske Steen Christiansen efter 11 år skulle smide borgmesterkæden.

Så langt, så godt.

Da stemmerne onsdag var talt op, stod det klart, at de fem partier rent faktisk kunne danne et overraskende flertal, så ved eftermiddagstid satte de sig sammen et hemmeligt sted i Albertslund by.

Her blev de nærmere detaljer aftalt, og sammen blev de fem partier enige om, at SF's Vivi Nør Jacobsen skulle være Albertslund Kommunes nye borgmester.

Vivi Nør Jacobsen fra SF. Hun havde i kort tid borgmesterkæderne om halsen, men er i dag helt uden for indflydelse.

Men før de nåede til den formelle konstituering, blev én af politikere omkring klokken 18.15 nødt til at løbe til et andet møde, og derfor holdte de en midlertidig pause.

Den pause udnyttede Vivi Nør Jacobsen til at tage hjem for at fodre sin kat, fortalte hun de andre ved forhandlingsbordet.

Siden er flere af de kilder, som B.T. har talt med, blevet fortalt, at hun ikke alene fodrede sin kat, men også mødtes med repræsentanter fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet i et nærliggende lokale på Roskildevej og satte sin underskrift på et andet stykke papir.

To timer efter meldingen om kattefodringen – klokken 20.25 – sad otte repræsentanter fra Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten og jokede om »en meget sulten og tyk kat«, da Vivi Nør Jacobsen åbnede døren og tog stilling foran bordet.

»Det er svært det her. Jeg kommer for at fortælle, at jeg har røvrendt jer. Socialdemokratiet har gjort mig til borgmester,« lød den kontakte melding, der altså betød, at de fire andre partier ville stå uden indflydelse de næste fire år.

Tre af de otte personer, der var til stede, fortæller samstemmigt til B.T., at de troede det var en dårlig spøg.

»Jeg tænkte, at hun har sgu humor, men hendes ansigt var anderledes alvorligt. Og så følte jeg kniven i ryggen,« fortæller en af dem.

De efterfølgende minutter blev der kastet kritiske spørgsmål i retning mod Vivi Nør Jacobsen, og herefter blev hun bedt om at forlade lokalet.

Tilbage sad otte chokerede kommunalpolitikere.

Én af dem mindede om, at han havde en uåbnet portvin med i tasken, og den blev hældt op i glas – herefter hældt ned i svælget – mens de vurderede situationen.

Hurtigt blev de enige om, at der var to muligheder.

1. Lægge sig fladt ned og erkende nederlaget.

2. Forsøge at vende situationen ved at tilbyde socialdemokratiske Steen Christensen at fortsætte som borgmester.

Steen Christiansen, Borgmester i Albertslund

Med mulighed nummer to kunne Vivi Nør Jacobsen komme uden for indflydelse, så derfor tog en af de otte politikere sin telefon og ringede til socialdemokraten.

Opkaldet var kort, og herefter sad de otte politikere i tre biler på vej mod borgmesterens private bolig.

I mellemtiden var en pressemeddelelse blevet udsendt til landets medier.

I den fremgik det, at Vivi Nør Jacobsen var udnævnt som Albertslunds nye borgmester, men hvad medierne og Vivi ikke selv vidste var, at der var ved at blive lagt andre planer i borgmesterboligen.

Her pegede et flertal nemlig på Steen Christensen som fortsat borgmester, men det var – ud over krav om en række udvalgsposter – på én betingelse:

At SF og Vivi Nør Jacobsen ikke fik nogen indflydelse.

»Vi følte os jo alle ført bag lyset, og hun havde spillet et helt igennem uredeligt dobbeltspil, så der var ingen tvivl om, at hun ikke skulle have nogen poster. Man skal ikke acceptere at blive behandlet sådan,« fortæller en af de anonyme kilder til B.T.

Herefter sad det nye flertal i borgmesterens stue og nippede til et glas cognac, mens en ny og opdateret pressemeddeelse blev sendt ud.

Radikale Venstre blev derefter inviteret ind i det nye flertal, og på den måde gik Vivi Nør Jacobsen og de tre andre mandater fra SF fra kortvarigt at have borgmesterkæden om halsen til som det eneste parti at stå helt uden for indflydelse de næste fire år.

»En af de syv dødssynder er griskhed. Behøver jeg sige mere?,« lyder det fra en af B.T.'s kilder.

B.T. har kontaktet Vivi Nør Jacobsen for at få hendes udlægning af sagen, men hun er hverken vendt tilbage på opkald eller sms'er.