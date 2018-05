Udlændingeminister Inger Støjberg (V) fik i går kritik både af fagfolk, af partifæller på gruppemødet og i internationale medier

Udlændingeminister Inger Støjbergs klumme om ramadan i BT mandag blev diskuteret grundigt på Venstres gruppemøde i går formiddag. Faktisk fyldte det hele debatpunktet »aktuel debat«, hvor der normalt diskuteres flere ting. Og talelysten var stor.

Det erfarer BT fra kilder i folketingsgruppen.

Samtidig bliver Inger Støjberg modsagt af en række forskere og erhvervsfolk i Danmark, ligesom Arriva i går afviste at have problemer med muslimske chauffører under ramadan. Og hendes klumme vækker opsigt i udenlandske medier, hvoraf nogle kalder hende »hardliner« og nævner, at hun tidligere har fejret udlændingestramninger med kage.

På gruppemødet var tre folketingsmedlemmer stærkt indignerede over, at Inger Støjberg foreslår, at muslimer skal holde ferie under ramadan. Rådet skyldes, at de risikerer at lave ulykker, fordi de ikke må indtage væske mellem solopgang og solnedgang, hvilket i øjeblikket er knap 17 timer.

Venstre-kollegerne anførte, at der ikke foreligger tal, som påviser ulykker i den forbindelse. Samt, at hvis der måtte være problemer, er det noget, lederne på arbejdspladsen skal løse, ikke politikerne.

»Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser og drikker i alle døgnets lyse timer,« skrev Inger Støjberg i BT mandag.

Læger og erhvervsledere modsagde udlændingeministeren. Og Venstres finansordfører Jacob Jensen langede hårdt ud efter Støjberg på Facebook:

»Min kollega Inger Støjberg er bekymret for, at der skal ske ulykker på arbejdspladser, som følge af fastende muslimer i ramadanen. Kan den bekymring mon underbygges med noget faktuel statistik, eller...? Tror vist, det er noget med at påpege et teoretisk problem, som tilsyneladende er ikke-eksisterende, i hvert fald hvis man skal tro Arriva, hvor ca halvdelen af buschaufførerne er muslimer,« skrev han.

Også partifællen Fatma Øktem kritiserer Støjberg på Twitter:

»Jeg tror måske, min partifælle Inger Støjberg trænger til en lille ferie,« skriver hun.

»Der er uenighed om udlændinge i Venstre. Vi får problemer, hvis vi prøver at bilde folk ind, at vi er enige,« siger en kilde i folketingsgruppen.

Støjbergs kritikere vil ikke citeres, men det vil hendes støtte Marcus Knuth gerne.

»Jeg har boet tre år i Afghanistan og rejst meget i andre muslimske lande. Og der går hele samfundet på vågeblus ved to-tiden om eftermiddagen, for at undgå ulykker pga. fasten. De har 1400 års erfaring med, at man ikke kan præstere samme indsats, når man ikke får noget at drikke hele dagen. Inger er jo her enig med de muslimske lande,« siger Marcus Knuth.

Banen var kridtet op til gruppemødet, hvor nogle gruppemedlemmer angreb Støjberg, mens fem ifølge kilder forsvarede hende. En kilde, der deltog i gruppemødet, vurderer, at mange gruppemedlemmer var uenige i substansen i Inger Støjbergs klumme. Men at mange også mente, at hun er i sin gode ret til at sige og skrive sin mening.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var ikke til stede ved mødet. Næstformand Kristian Jensen konkluderede ifølge kilderne, at Venstre skal balancere i den type emner og undgå ekstreme synspunkter. Det blev opfattet som en løftet pegefinger til Støjberg, der dog selv fastholdt sit synspunkt.

»Det er en rimelig stor selvfølge, at hvis man ikke spiser og drikker i 18 timer; det er varmt; og du så lige tilmed vender dit døgn på hovedet, så har det da en konsekvens,« sagde Inger Støjberg.

»Vi er et bredt parti, og kan have forskellige nuancer i synspunkterne,« sagde gruppeformand Karen Ellemann efter mødet.

I Storbritannien og USA kalder aviserne The Guardian og Washington Post den danske minister en »immigration hardliner« (minister med en hård kurs over for immigration, red.).

Man har ifølge Ritzau også lagt mærke til Inger Støjbergs debatindlæg i Tyrkiet, Israel og Indonesien.

Her har medier som Hürriyet, Daily Sabah, The Times of Israel og Jakarta Post alle publiceret et telegram fra det franske nyhedsbureau AFP om ministerens opfordring.

Her nævnes det, at Støjberg er kendt for at være stærk modstander af integration, samt at hun tidligere har gjort sig bemærket ved at fejre udlændingestramninger med kage.