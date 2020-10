På Christiansborg siger man, at politik er en kontaktsport. Men de seneste to uger i Det Radikale Venstre har nærmere været en intern boksekamp, hvor slagene har siddet under bæltestedet.

For bag sagerne om Morten Østergaards krænkelser af kvinder har der udspillet sig en dramatisk magtkamp.

B.T. har talt med flere kilder, som uafhængigt af hinanden fortæller om et beskidt forløb, hvor to fløje har bekæmpet hinanden.

Vi starter helt tilbage ved det næsten syv timer lange gruppemøde i Den Sorte Diamant, som væltede Morten Østergaard.

Morten Østergaard meldte den 8. oktober sin afgang efter gruppemøde i den Sorte Diamant København. Han blev væltet, fordi han ikke havde talt sandt om den krænkelse af Lotte Rod, som han selv stod bag. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Morten Østergaard meldte den 8. oktober sin afgang efter gruppemøde i den Sorte Diamant København. Han blev væltet, fordi han ikke havde talt sandt om den krænkelse af Lotte Rod, som han selv stod bag. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

I dagene op til jagter pressen svaret på, hvem i folketingsgruppen der havde raget Lotte Rod på låret tilbage i 2011.

Kun meget få personer i partiet kender navnet.

Men dagen før det famøse gruppemøde, som fældede Morten Østergaard, ringer et radikalt folketingsmedlem til et medlem af partiets hovedbestyrelse og fortæller, at Morten Østergaard er krænkeren, fortæller B.T.s kilder.

Så er navnet ude, og første søm i Østergaards kiste er slået i.

Martin Lidegaard og resten af folketingsgruppen mødte søndag eftermiddag pressen efter et tre timer langt krisemøde. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Martin Lidegaard og resten af folketingsgruppen mødte søndag eftermiddag pressen efter et tre timer langt krisemøde. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Under gruppemødet forsøger Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen at holde navnet hemmeligt, indtil Martin Lidegaard tager ordet og fortæller, hvem der er Lotte Rods krænker. Det bliver til sidst Østergaards fald.

Derfra starter et spil om, hvem der skal efterfølge Østergaard. Sofie Carsten Nielsen eller Martin Lidegaard.

På den ene fløj står Martin Lidegaard, Jens Rohde, Marianne Jelved og Ida Auken. Sidstnævnte dog på sidelinjen, fordi hun er sygemeldt med stress.

Men ifølge B.T.s kilder angriber både Morten Østergaard og Zenia Stampe Lidegaard under mødet med en gammel episode, hvor han angiveligt dansede for tæt på en kvinde.

Det ender med en sejr til Sofie Carsten Nielsen med stemmerne 12-4 over Martin Lidegaard.

Gruppemødet er så beskidt, at både Martin Lidegaard og Jens Rohde lister ud ad bagdøren - væk fra pressen.

Men herfra er krigen langt fra slut. Den slagne fløj gør ifølge B.T.s kilder klar til et angreb på Sofie Carsten Nielsen, efter det fredag i sidste uge kommer frem, at Morten Østergaard har haft tre personalesager, hvor kvinder er blevet krænket.

Sofie Carsten Nielsen siger, at hun ikke har kendt til sagerne.

Sofie Carsten Nielsen møder pressen efter at De Radikale Venstre har holdt krisemøde i Hovedstadens Radikale Vælgerforening i København, søndag den 18. oktober 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sofie Carsten Nielsen møder pressen efter at De Radikale Venstre har holdt krisemøde i Hovedstadens Radikale Vælgerforening i København, søndag den 18. oktober 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Samme aften beskriver B.T., hvordan Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 krænkede en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser, mens de dansede.

Dagen efter kommer første angreb, da Ida Auken sender en mail til hele folketingsgruppen, hvor hun påstår, at hun i 2017 orienterede Sofie Carsten Nielsen om en episode på Folkemødet, hvor Morten Østergaard befamlede en tidligere ansat i partiet.

Sofie Carsten Nielsen svarer hurtigt alle i mailtråden og afviser Ida Aukens påstande. Hun fastholder også i pressen, at hun ikke kender til konkrete sager om Østergaards adfærd over for kvinder.

Dagen efter - om søndagen - skriver Sofie Carsten Nielsen en sms til Ida Auken, hvor hun erkender, at Østergaard har været 'klam'.

En sms, som B.T. ser fire dage senere:

»Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om (episoden på Folkemødet i 2017, red.). Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,« skrev Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken.

Ida Auken har i et halvt år været sygemeldt med stress. Hun har dog blandet sig indgående i krisen hos Det Radikale Venstre, hvor Auken har anklaget Sofie Carsten Nielsen for at tale usandt. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Ida Auken har i et halvt år været sygemeldt med stress. Hun har dog blandet sig indgående i krisen hos Det Radikale Venstre, hvor Auken har anklaget Sofie Carsten Nielsen for at tale usandt. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Ifølge B.T.s kilder har Ida Auken haft et meget anstrengt forhold til Østergaard i flere år.

Det næste angreb fra Lidegaard, Rohde og Auken kommer onsdag. Her skriver Auken et langt opslag på Facebook, hvor hun gentager anklagerne mod Sofie Carsten Nielsen.

Angrebet bliver fulgt op om torsdagen, hvor Rohde og Lidegaard bakker Auken op.

Under hele forløbet kan Sofie Carsten Nielsen ikke få kontakt til Ida Auken. Først lørdag lykkes det ifølge B.T.s oplysninger at få en dialog i gang med Auken.

»Ida Auken og jeg kommer til at skulle klinke nogle skår - også fremadrettet,« sagde Sofie Carsten Nielsen søndag.

Hele den radikale folketingsgruppe holdt søndag eftermiddag krisemøde i Hovedstadens Radikale Vælgerforening i København. Mødet varede ca. tre timer (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hele den radikale folketingsgruppe holdt søndag eftermiddag krisemøde i Hovedstadens Radikale Vælgerforening i København. Mødet varede ca. tre timer (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun trådte sammen med den radikale gruppe ud foran pressen søndag eftermiddag efter et tre timer langt krisemøde.

»Der er masser i det her forløb, som vi ville ønske så anderledes ud, men vi står nu sammen som gruppe og ser fremad,« sagde Sofie Carsten Nielsen.

Det var dog en mere afdæmpet Martin Lidegaard, som talte til pressen. Han havde tabt slaget, men forsoningen vil tage tid, lød Lidegaards budskab:

»Det er med tillid, som det er med troværdighed. Det tager langt tid at bygge op og meget kort tid at bryde ned. Nu er vi enige om at begynde at bygge tilliden op igen.«