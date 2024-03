Galge-kommentar om Michael Svarer var over stregen, og nu skal landbrugsorganisationen have retningslinjer.

Bæredygtigt Landbrug vil udarbejde et etisk kodeks, der skal understrege, at medlemmerne skal debattere i en ordentlig tone.

Det sker efter, at medlemmer af Bæredygtigt Landbrug på en konference i sidste uge kom med hårde udtalelser, blandt andet at økonom Michael Svarer var blevet hængt, hvis året havde været 1824.

Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en meddelelse på sin hjemmeside.

- Lad mig gentage og slå helt fast, at Bæredygtigt Landbrug tager 100 procent afstand fra de udtalelser, der faldt i debatten forleden, siger formand Peter Kiær i meddelelsen.

Sagen tager sit udspring af debatten om indførslen af en drivhusgasafgift på landbruget.

Michael Svarer, formanden for ekspertgruppen bag den grønne skattereform, var i sidste uge på besøg til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling for at fortælle om de foreslåede afgiftsmodeller.

Det blev modtaget med stor modstand.

Medlem og landmand Holger Iversen sagde ifølge Berlingske:

- Inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad ved, at det hedder 2024.

Den kommentar er "langt over stregen", siger Bæredygtigt Landbrug nu, og kommentarer til Michael Svarer udpeges specifikt i årsagen til det nye etiske kodeks.

Til samme generalforsamling blev der også langet ud efter Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding.

I Altingets reportage fra stedet noteres det, at et medlem sagde, at "vi skal eddermaneme have skovlen under hende".

Det blev fulgt op af følgende udtalelse:

- Det med at invitere hende til et sommermøde er en rigtig god idé. Jeg vil foreslå, at man holder mødet et sted, hvor der er en voldgrav med stejle kanter.

De hårde kommentarer har mødt bred kritik, blandt andet af Venstres politiske ordfører Torsten Schack.

- Udtalelserne fra BL's generalforsamling om Michael Svarer og Maria Gjerding er fuldkommen uacceptable! Det er helt ok at være uenig med folk, men man bliver nødt til at tale ordentligt til hinanden, skriver han på det sociale medie X.

Bæredygtigt Landbrug fremhæver, at der var over 400 medlemmer til stede ved generalforsamlingen, men "et par menige medlemmer udtrykte sig fuldstændig skævt og brugte ord, som ikke har nogen som helst dækning i foreningen".

Der skal dog stadig være plads til frustration, understreger Peter Kiær i udtalelsen.

- I flere år har landbruget levet med truslen om en CO2-afgift hængende over hovedet. Det har givet erhvervet en usikker fremtid, og det har vi fortsat. Det har vi ret til at være frustrerede over og kæmpe imod. Men i Bæredygtigt Landbrug gør vi det ordentligt og sagligt.

