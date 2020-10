Sårbare får et badge, der minder om, at man skal holde afstand for ikke at udsætte dem for smitterisiko.

Coronavirusset spreder sig fortsat i samfundet, og derfor er det vigtigt at holde afstand. Ikke mindst for sårbare grupper, som er i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

For at minde om anbefalingen om afstand, har Sundhedsstyrelsen udviklet et badge, som man kan bære for at signalere, at andre skal holde afstand.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Fra på mandag vil man kunne hente badget på landets apoteker eller bestille via en række patientforeningers hjemmesider.

Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, fortæller, at bagdet er udviklet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og en lang række andre patientforeninger.

- Badget er tænkt til personer i øget risiko, men også til pårørende til folk i øget risiko, eller andre der gerne vil passe ekstra på, siger hun på pressemødet.

Hun nævner, at man eksempelvis kan tage badget på, hvis man skal i supermarkedet eller på biblioteket, og gerne vil minde andre om ikke at komme for tæt på.

- Og for alle os andre er det vigtigt at lægge mærke til, om folk har det her badge på, og så tage det hensyn, som det er at holde afstand.

Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at man som udgangspunkt holder en meters afstand. Men for personer i risikogruppen lyder anbefalingen på to meter.

Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, glæder sig over badget.

Vi har tidligere oplevet, at nogle personer er blevet udskammet, fordi de er kommet for tæt på andre mennesker, og det håber vi, at det her badge kan være med til at hjælpe på, siger han på pressemødet.

Myndighederne har onsdag forlænget de landsdækkende coronarestriktioner til 31. oktober.

Det betyder blandt andet, at det måneden ud er et krav, at man bærer mundbind i transport, og når man besøger serveringssteder.

/ritzau/