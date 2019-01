De store flagskibe i henholdsvis rød og blå blok sejler i modvind.

Venstre er på fem uger gået 1,2 procentpoint ned og står dermed endnu mere usikkert frem mod næste valg. Det viser en ny YouGov-meningsmåling.

Meningsmålingen blev gennemført i weekenden. Altså nogle få dage før statsministeren fremlagde regeringens udspil til en Sundhedsreform.

Et identisk fald i meningsmålingen ses hos Socialdemokratiet.

Det ændrer imidlertid ikke på, at Socialdemokratiet med 'børnenes minister' - Mette Frederiksen - i front står stærkt, og at hun ifølge meningsmålingen, som ses nedenfor, vinder valget.

Det er også værd at bemærke, at mindre partier tager en større del af vælgerkagen end hidtil. Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti vil begge gå frem med to mandater, mens Enhedslisten står til at få hele tre mandater.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1009 CAWI-interview (computer-assisted web interview, red.) med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 11. - 14. Januar 2019.

Overordnet ligger blokkene dog utrolig tæt. Mens rød blok (A, B, F, Ø og Å) får 50,3 procent af stemmerne, får blå blok (V, C, K, O, I og D) 47,7 procent.

Holdningen til 'de tre vigtigste mærkesager, en kommende regering bør tage sig af', har også ændret, skriver Berlingske, der har været i kontakt med Kantar Gallup.

54 procent mener sundhedspolitik, 44 procent mener miljø- og klimapolitik og 44 procent finder flygtninge- og indvandrerpolitik som dét, en ny regering bør prioritere.

En lignende måling viste i juni 2018: Sundhed 45 procent, miljø og klima 34 procent og flygtninge- og indvandrerpolitik 51 procent.

Interessen for - eller manglen på samme - nogle af de store politiske mærkesager har ændret sig markant hos vælgerne, viser tallene.

Man kan dog ikke konkludere, at en ændret interesse for enkelte mærkesager påvirker vælgernes politiske ståsted i YouGovs meningsmåling. Men det kan give et praj om, at folk langsomt begynder at tage stilling; velvidende at et folketingsvalg er nært forstående.