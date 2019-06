Mette Frederiksen vil klokken 14.30 informere dronningen om, at hun kan danne en socialdemokratisk regering.

Mette Frederiksen, kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, vil onsdag klokken 14.30 gå til dronningen for at informere hende om, at hun kan danne regering.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Kronprins Frederik vil også være til stede.

Efter Mette Frederiksen vil fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møde dronningen. Der er ikke umiddelbart angivet noget tidspunkt for Løkkes ankomst.

Kort før midnat tirsdag blev Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten, Radikale Venstre og SF enige om, at Mette Frederiksen kan danne en socialdemokratisk mindretalsregering.

Socialdemokratiet fik sammen med de tre støttepartier flertal ved valget 5. juni.

Herefter blev Mette Frederiksen udnævnt til kongelig undersøger. Hun har efterfølgende brugt 20 dage på at forhandle med partierne om at danne en regering.

Når både statsministeren og den kommende regerings ministre er fundet, udnævner dronningen formelt regeringen på Amalienborg. Det ventes at ske torsdag.

Efter at ministrene torsdag har været hos dronningen, ventes de at kommet samlet ud på slotspladsen. Derefter kan de formelle overdragelser af de enkelte ministerier finde sted.

/ritzau/