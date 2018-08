Venstre gør klar til at få Dansk Folkeparti ind i regeringen, lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør.

Finansminister Kristian Jensens udtalelser om, at Venstre ikke går til valg på at sænke marginalskatten, er en rød klud i hovedet på Anders Samuelsen (LA) og et tegn på, at Venstre gør klar til at skifte regeringspartneren Liberal Alliance ud med Dansk Folkeparti.

Det mener B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker, som hæfter sig ved det, Venstres næstformand har sagt om både skat og størrelsen på den offentlige sektor.

»Det tyder på, at Venstre gør klar til at smide LA ud af regeringen og tage Dansk Folkeparti (DF) ind. Det her er at bøje sig for, hvad DF står for – både på skatteområdet og med hensyn til udtalelserne om den offentlige sektor – og gå imod det, som Liberal Alliance står for,« siger han.

Søndag sagde finansminister Kristian Jensen i et interview med Berlingske, at borgerne ikke skal regne med, at skatten på arbejdsindkomst bliver sat yderligere ned inden næste folketingsvalg. Han understregede også, at Venstre ikke på forhånd vil love skattelettelser.

»Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt,« siger Kristian Jensen til avisen.

Udtalelserne fra Venstres næstformand kommer, kort efter at Kristian Jensen har været ude at sige, at den offentlige sektor godt må vokse. Begge dele er kontroversielt. Dels går det imod det, Venstre selv mente for tre år siden. Dels mener regeringspartneren Liberal Alliance det stik modsatte.

B.T.s politiske redaktør ser det som et klart tegn på, at valgkampen er i fuld gang, og at Venstre forsøger at tækkes Dansk Folkeparti.